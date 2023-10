Le Master francophone en journalisme international, un programme pédagogique unique

Ensemble, la DW Akademie et l’Ecole publique de journalisme de Tours (EPJT) proposent une formation résolument internationale et axée sur les défis contemporains du journalisme en Afrique et dans le monde.

La formation s’étend sur deux années. Elle commence par une année au siège de la Deutsche Welle à Bonn (Allemagne), se poursuit à l’EPJT (France) l’année suivante et se clôture par un stage professionnel de trois mois dans le pays d’origine des étudiants. Pendant toute la durée du programme, des enseignants expérimentés et des professionnels reconnus accompagnent les étudiants dans la réalisation de leur projet professionnel. Tous partagent la même volonté de contribuer au renforcement des médias dans les pays du Sud.

Les enseignements sont dispensés en français, hormis les cours d’anglais appliqué au journalisme, proposés aux 1er et 2ème semestres, et de professional English, proposés aux 3ème et 4ème semestres.

Bonn : une première année sur mesure

Le contenu de formation a été développé sur mesure, prenant en compte les spécificités de la pratique du journalisme dans les régions cibles du MFJI et les défis actuels de la profession. De plus, la première promotion du MFJI est composée d’un groupe réduit d’une dizaine d’étudiants, ce qui permet d’offrir un enseignement personnalisé.

La première année associe des enseignements académiques et professionnels. Elle s’articule autour de cinq piliers :

les pratiques journalistiques ;

le journalisme spécialisé ;

le management des médias ;

médias, sociétés et information ;

expression et communication.

Les étudiants sont formés sur tous les types de médias afin d’être en mesure, en fin d’année, de choisir la spécialisation qu’ils suivront en deuxième année. Les trois spécialisations proposées sont : presse écrite (imprimée et numérique) ; radio, son et podcast ; télévision, image et journalisme mobile (mojo).

À Tours, le temps est à la spécialisation

Après une année passée à Bonn, direction Tours, où les étudiants intègrent la promotion du master 2 en journalisme de l’EPJT pour la poursuite de leur formation. L’accent y est mis sur les enseignements professionnels, tout en garantissant la consolidation des savoirs journalistiques. En plus de la spécialisation média, une large place est accordée aux pratiques journalistiques (datajournalisme, investigation, etc.) et aux projets éditoriaux (fact-checking, éducation aux médias et à l’information, etc.).

L’EPJT faisant partie des Écoles de journalisme françaises reconnues par la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi des journalistes (CPNEJ), les enseignements qui y sont proposés sont en adéquation avec le référentiel pédagogique adopté par ladite commission.

Du stage de fin d’études à l’aboutissement du projet professionnel

En fin de deuxième année, les étudiants effectuent un stage en journalisme dans leur pays d’origine. D’une durée de trois mois, ce stage représente une étape clé vers l’aboutissement du projet professionnel. C’est pourquoi, les étudiants sont accompagnés dès le début de la formation dans le choix et la préparation de cette expérience professionnelle, qui vise à mettre en pratique les compétences qu’ils auront acquises et à faciliter la poursuite de leur carrière.

L’atout du MFJI est d’offrir une formation solide et pointue, une expérience internationale, à la rencontre de plusieurs cultures et de perspectives différentes, et un diplôme en journalisme internationalement reconnu. Après deux années de formation, les diplômés du MFJI seront en mesure de proposer un journalisme de grande qualité, de créer leurs propres médias ou de prendre des responsabilités managériales dans des médias existants. Ainsi, tels des agents du changement, ils participeront pleinement à la consolidation et à l’innovation des médias dans leurs pays d’origine.

Vous avez une question sur le contenu de la formation, le stage de fin d’études ou les débouchés ? Contactez l’équipe pédagogique du MFJI : mfji@dw.com