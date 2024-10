Étude : Médias, migration et déplacement dans la région MENA

« Pour un réfugié ou un migrant, un smartphone est aussi important que de la nourriture, un abri ou un gilet de sauvetage », écrit Heike Thee, chef de projet à la DW Akademie, dans l'introduction de l'étude “Media, migration and displacement in the Middle East and North Africa” qui vient d'être publiée.

Les photos de réfugiés tapant un message sur leur smartphone ou prenant un selfie après leur long et périlleux voyage font depuis longtemps le tour des médias sociaux. Ces images suscitent souvent des commentaires moqueurs ou critiques à l'égard des réfugiés. Cela révèle deux faits majeurs concernant la situation des réfugiés dans le monde : les stéréotypes profondément ancrés sur ce à quoi les réfugiés devraient ressembler et une mauvaise compréhension des raisons pour lesquelles ils ont entrepris le voyage en premier lieu.

Pour mieux comprendre la situation sur le terrain, la DW Akademie a décidé de creuser davantage et a commandé des études de terrain dans six pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord sur les défis de communication posés par la migration et le déplacement.

Des chercheurs au Liban, en Jordanie, en Libye, en Tunisie, en Algérie et au Maroc ont mené des études, répondant à des questions telles que :

Qui a accès à des informations fiables et comment y accèdent-ils ?

Comment les acteurs humanitaires et les professionnels du développement des médias peuvent-ils communiquer au mieux avec leurs communautés cibles ?

Quels sont les outils et les stratégies les plus efficaces ?

Ce projet a été soutenu par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ).