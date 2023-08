DW Akademie in der Republik Moldau

Die multiethnische Bevölkerung in Moldau bleibt trotz des pro-europäischen Kurses der Regierung in Chișinău tief gespalten. Vor allem russischsprachige nationale Minderheiten werden zur Zielschreibe russischer Desinformation, die den politischen Diskurs im Schatten des Ukraine-Kriegs weiter polarisiert. Moldauische Medien befinden sich nach wie vor im Besitz der Oligarchen. Den wenigen unabhängigen Medien fehlen qualifizierte Journalistinnen und Journalisten, die in der Lage sind, relevante und glaubwürdige Informationsangebote aufzubereiten. Insgesamt schwindet in Moldau das Vertrauen der Bevölkerung in die traditionellen Medien. Stattdessen wenden sich die Menschen Sozialen Medien zu. Im Kontext des Ukraine-Kriegs hat dort allerdings das Ausmaß an Falschinformationen und Hetze drastisch zugenommen. Den Menschen fällt es schwer, Manipulationen im Netz zu erkennen. Kinder und Jugendliche sind in dieser Hinsicht eine besonders gefährdete und benachteiligte gesellschaftliche Gruppe



Unser Engagement

Die DW Akademie stärkt den Qualitätsjournalismus und die Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen in Moldau, indem sie zusammen mit den Projektpartnern Bildungseinrichtungen als Innovationszentren für Qualitätsjournalismus und die integrative Vermittlung von Medienkompetenz etabliert.

Krisenzeiten wie der Krieg in der Ukraine und zuletzt die Pandemie stellen Medienschaffende vor besondere Herausforderungen: nicht nur psychisch und physisch, sondern auch finanziell, denn Medienhäuser geraten zunehmend unter wirtschaftlichen Druck. Gleichzeitig müssen Medien Strategien entwickeln, um sich gegen Nachrichtenmüdigkeit, den Vertrauensverlust des Publikums, die Konkurrenz Sozialer Medien und Desinformationskampagnen zu behaupten. Dafür bleiben aber kaum Kapazitäten, und so verlieren viele Medien zunehmend den Anschluss an ihr Publikum.

Die DW Akademie unterstützt die Partnerorganisation Moldova School of Journalism (MSJ) dabei, sich als Innovationszentrum für Qualitätsjournalismus zu etablieren und stärkt die Kapazitäten der Journalistenschule. MSJ wird befähigt, bedarfsgerechte Fortbildungen zu Multimediajournalismus für Journalistinnen und Journalisten zu entwickeln und durchzuführen. Darüber hinaus schlägt MSJ Brücken zwischen Ausbildung, Innovation und Medienindustrie und schafft Freiräume für Medieninnovationen in lokalen Redaktionen.

Mittelgeber: Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)

Program Director: Olena Ponomarenko

Einsatzorte: Chisinau, verschiedene Regionen in ganz Moldau

Partner vor Ort: Independent Journalism Center Moldova,Moldova School of Journalism

Schwerpunkte: Medien- und Journalismusausbildung, Medienkompetenz an Schulen, gesellschaftliche Teilhabe