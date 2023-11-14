Стажировка

„Интенсивная, изнурительная, конкурентная... и она того стоит!"

Мы ищем людей со всего мира, заинтересованных в комплексной журналистской программе исключительного качества в международной вещательной компании. Кандидаты должны иметь опыт работы в журналистике или быть увлечены переходом в журналистику из области права, экономики, естественных наук или технологий/IT. Мы ищем открытых людей, полных творческих идей. В частности, мы ищем экспертов в различных дисциплинах. Вы также должны уметь мыслить независимо и разрабатывать собственные идеи.

Программа охватывает весь спектр навыков, необходимых журналисту будущего: Телевизионное модерирование, мультимедийные истории, журналистика данных, социальные медиа и виртуальная реальность - на семинарах, мастер-классах и, конечно, в редакции DW и наших корреспондентских бюро в Вашингтоне и Брюсселе. Стажеры DW участвуют в долгосрочных инновационных международных проектах и в прошлые годы были удостоены премии CNN Journalism Award и Grimme Prize. После окончания стажировки стажеры, как правило, продолжают работать в DW.

Для прохождения двуязычной стажировки в области DW мы ищем:

носителей одного из языков DW-программ с отличным знанием английского языка (C1/C2) и хорошим знанием немецкого языка (B1/B2)

Носителей английского языка / опытных пользователей английского языка (C1/C2) с хорошим знанием немецкого языка (B1/B2)

Носители немецкого языка/профессиональные пользователи немецкого языка (C1/C2) с отличным знанием английского языка (C1/C2)

Кандидаты также должны иметь высшее образование или пройти стажировку.