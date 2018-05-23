Африка уже давно вошла в цифровую эпоху, и хотя оцифровка открывает новые подходы к информации и знаниям, не все от этого выиграли. Большинство африканцев по-прежнему не могут в полной мере реализовать свое право на свободу слова, и это особенно касается сельского населения, женщин и молодежи. Однако вопросы, затрагивающие их, являются ключевыми для развития всего континента, и именно поэтому они занимают центральное место в нашей деятельности по развитию СМИ.

Мы консультируем традиционные СМИ, общинные радиостанции и блогеров в 18 странах Африки к югу от Сахары. Наша деятельность направлена на укрепление высококачественных, независимых СМИ и устойчивое развитие систем подготовки специалистов в области СМИ.

На политическом уровне мы консультируем правительственные учреждения и неправительственные организации. Наша цель - повышение медиаграмотности, особенно среди молодежи, поскольку именно она станет основой африканского общества, основанного на знаниях.