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DW Akademie в Африке

Африка уже давно вошла в цифровую эпоху, и хотя оцифровка открывает новые подходы к информации и знаниям, не все от этого выиграли. Большинство африканцев по-прежнему не могут в полной мере реализовать свое право на свободу слова, и это особенно касается сельского населения, женщин и молодежи. Однако вопросы, затрагивающие их, являются ключевыми для развития всего континента, и именно поэтому они занимают центральное место в нашей деятельности по развитию СМИ.  

Мы консультируем традиционные СМИ, общинные радиостанции и блогеров в 18 странах Африки к югу от Сахары. Наша деятельность направлена на укрепление высококачественных, независимых СМИ и устойчивое развитие систем подготовки специалистов в области СМИ.  

На политическом уровне мы консультируем правительственные учреждения и неправительственные организации. Наша цель - повышение медиаграмотности, особенно среди молодежи, поскольку именно она станет основой африканского общества, основанного на знаниях.  

Displaced persons in Niger are speaking up and getting heard

In rural Niger, a new innovative radio format is leading to communal solutions for challenges caused by migration.

Другие сюжеты

DW Akdademie Projekt | Radio Liptako:

Displaced persons in Niger are speaking up and getting heard

Kenia | Kakuma Refugee Camp | Informationsreise Erzbischof Dr. Stefan Heße

Sikika: Under the same sun

Kakuma, Kenya | Media Development

Kenya: "Sikika" community radio by and for refugees

Burkina Faso: IDPs get concerns addressed on live radio

Burkina Faso: IDPs get concerns addressed on live radio

Julia Gering

Юлия Геринг

Head of Department Africa

Электронная почта: 

dw-akademie@dw.com

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