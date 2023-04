Qu'est-ce que l'éducation aux médias et au journalisme ?

Les journalistes et les reporters communautaires jouent un rôle crucial en rendant le dialogue public plus inclusif, mais la réduction des budgets des médias et l'accélération des cycles de production rendent difficile la production des reportages de qualité qui recueillent la confiance du public. Internet a également modifié les sources de revenus, menaçant la viabilité des médias et les salaires des journalistes. En réponse, les professionnels des médias ont besoin de compétences supplémentaires pour produire des formats innovants et de nouveaux canaux de distribution.

L'éducation aux médias et au journalisme : une priorité

Le journalisme de qualité est une priorité de la DW Akademie, dont l'un des principaux domaines d'action est la formation aux médias et au journalisme. Libérées des contraintes politiques et économiques, les écoles de journalisme proposant un programme de formation aux médias et au journalisme peuvent être à la pointe de l'évolution du secteur des médias.

Les écoles soutiennent les professionnels des médias à tous les stades de leur carrière : étudiants en journalisme, reporters communautaires, professionnels des médias en milieu de carrière, rédacteurs en chef et responsables des médias. Les programmes sont adaptés aux besoins des environnements que ces professionnels des médias servent, et montrent comment un journalisme de qualité profite à la fois au public et aux médias eux-mêmes.

Les professionnels des médias ont besoin de cinq compétences essentielles qui font partie des programmes de formation aux médias et au journalisme: les bases du journalisme, la compréhension du rôle des médias dans la société, la technologie et les formats innovants, le journalisme d'entreprise et l'expertise en la matière.

L'approche structurelle dans la formation aux médias et au journalisme

Nous contribuons à renforcer les structures existantes dans la formation aux médias et au journalisme et à développer de nouvelles structures en collaboration avec nos partenaires. Nous développons des programmes d'études qui contribuent à promouvoir l'innovation dans le secteur des médias et qui combinent la théorie et la pratique. Nous aidons les formateurs à se tenir au courant des tendances et des méthodes journalistiques, et nous travaillons avec les médias communautaires pour offrir une formation innovante aux catégories défavorisées. En outre, nous créons des réseaux qui rassemblent des éducateurs, des organismes de médias et la société civile, et nous utilisons la conception axée sur l'humain pour adapter les programmes aux besoins des groupes cibles.

Cadre de travail

Les universités, les écoles de journalisme et les programmes de formation qui font partie d'un réseau peuvent offrir des espaces indépendants pour les programmes de formation aux médias et au journalisme. Les professionnels des médias peuvent réfléchir aux objectifs du journalisme sans ingérence extérieure. Ces instituts ont besoin d'un cadre juridique pour développer leurs propres programmes et certifier des programmes de qualité. Le soutien de l'industrie des médias est important, en particulier lorsque de jeunes journalistes font leur entrée dans la profession. L'éducation aux médias et au journalisme nécessite également des ressources suffisantes pour développer des programmes innovants, et ces programmes devraient être ouverts à tous les secteurs de la société.

Collaboration avec des partenaires dans le monde entier

En Afrique australe, la DW Akademie soutient un réseau de professionnels des médias et d'instituts d'apprentissage, et élabore des programmes d'études pratiques qui permettent aux journalistes de mieux s'adapter à l'ère numérique et de fournir des informations fiables et équilibrées.

Les universités libanaises utilisent une conception humaniste pour développer des programmes innovants de formation au journalisme. Certains modules comprennent des jeux pour enseigner aux étudiants en journalisme des questions complexes telles que la sécurité numérique.

Rendre l'enseignement du journalisme accessible aux couches défavorisées de la population est une priorité. Au Burkina Faso, nous travaillons avec des stations de radio communautaires pour former des correspondants locaux à couvrir des sujets importants pour les zones rurales et les personnes déplacées à l'intérieur du pays. L'objectif est de donner à ces personnes une voix dans la sphère publique.

En Bolivie, des plateformes d'apprentissage numérique offrent une formation journalistique de pointe aux reporters et journalistes des communautés rurales, en utilisant des concepts d'apprentissage mixte et des cours en ligne. Les laboratoires d'innovation collaborative travaillent également avec les professionnels des médias et la société civile pour soutenir le journalisme participatif.

L'impact de la formation aux médias et au journalisme

La formation aux médias et au journalisme encourage le changement et montre aux professionnels des médias comment le journalisme d'intérêt public renforce également la viabilité de leurs organes de presse en expérimentant de nouvelles formes de journalisme.

La formation aux médias et au journalisme de qualité contribue à un dialogue constructif et à une société plus inclusive. De concert avec nos autres domaines d'action, il améliore: