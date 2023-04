Notre approche de l’éducation des médias et de l'information (EMI) en théorie et en pratique

La possibilité d'accéder aux médias, de les utiliser et de les créer de manière responsable permet aux gens de faire entendre leur voix et de participer aux débats de société. Elle est fondamentale pour que les citoyens puissent exercer leur droit à la liberté d'expression. Les projets d'éducation aux médias et à l'information de la DW Akademie s'attaquent à la corruption de la sphère publique par la désinformation, les discours haineux et les menaces en ligne.

Ils permettent aux gens de prendre des décisions indépendantes basées sur des informations fiables et un dialogue constructif. Les citoyens peuvent donc façonner le monde dans lequel ils vivent pour le meilleur avec les compétences et la confiance nécessaires.

Le EMI (Education des médias et de l’information) est une condition préalable à la liberté d'expression

L’éducation des médias et de l’information est une condition préalable à la liberté d'expression, à l'accès à l'information et aux sociétés démocratiques. Les citoyens ont non seulement besoin des compétences nécessaires pour accéder à des informations fiables et juger si elles sont vraies ou fausses, mais aussi de la confiance nécessaire pour agir en tant que citoyens responsables du monde numérique et façonner le monde dans lequel ils vivent pour le meilleur - aujourd'hui plus que jamais. C'est un moment crucial pour promouvoir l’éducation des médias et de l’information : La pandémie de la COVID-19 a non seulement montré à quel point il est essentiel que les gens aient accès à des informations fiables et crédibles, mais elle a également souligné qu'un manque de compétences en matière d’éducation des médias et de l’information peut mettre en danger des sociétés entières et la santé physique des gens.

Projets EMI dans le monde entier

La DW Akademie, en collaboration avec des partenaires locaux solides, travaille sur l’éducation des médias et de l’information (EMI) dans plus de 29 pays à travers le monde. Nous utilisons une série d'approches différentes. Par exemple :

Former des multiplicateurs de EMI pour soutenir l'éducation non formelle

Promouvoir le EMI dans l'éducation formelle en l’intégrant dans les programmes scolaires et les activités extrascolaires, ainsi que dans la formation des enseignants.

Créer des contenus médiatiques, utiliser des méthodes interactives et développer des jeux innovants en matière d’éducation des médias et de l’information.

Plaider en faveur d’éducation des médias et de l’information dans les réseaux nationaux et internationaux.

Téléchargez ci-dessous notre brochure sur notre approche et nos projets en matière d'éducation aux médias et à l'information.

Au Mexique, au Salvador et au Guatemala, la DW Akademie utilise des méthodes ludiques pour améliorer les compétences des jeunes en matière de lutte contre la désinformation et les discours haineux en ligne, par exemple avec un jeu de stratégie EMI mobile. Au Salvador, les élèves produisent du contenu pour les médias sociaux sur la sécurité numérique et la désinformation. Pour la première fois, le EMI fait partie des programmes scolaires au Guatemala, où le projet utilise des approches créatives pour atteindre les jeunes indigènes, les enseignants et les étudiants dans les zones reculées.

Le travail de la DW Akademie en Moldavie se concentre sur l'intégration de l’éducation des médias et de l’information (dans l'éducation formelle et non formelle. En collaboration avec six partenaires allant des ONG aux salles de presse locales en passant par les établissements d'enseignement, nous permettons aux enfants et aux jeunes moldaves d'apprendre et de mettre en pratique le EMI à l'école et au-delà. Grâce à la formation des enseignants, l’éducation des médias et de l’information est proposée comme matière à option, tandis que les concours scolaires, les quiz, les cafés EMI et les réseaux d'influence aident les jeunes à transposer leurs compétences dans la vie quotidienne.