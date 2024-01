MEDIA LOVES TECH : Yaluna, lauréat du concours 2023 pour start-up média tunisiennes

Une fois de plus, les équipes de la cohorte 2023 du programme d'incubation média de la DW Akademie ont dû faire face à un parcours exigeant d'étapes de développement et d'objectifs à atteindre. La démarche a permis de mesurer l'engagement, la robustesse et le talent des équipes impliquées.

Cette année, cinq équipes ont achevé le processus d'incubation et font désormais partie de la famille MEDIA LOVES TECH qui ne cesse de s'agrandir. Bien qu'une seule équipe ait pu remporter le Grand Prix prix lors de la cérémonie du 8 décembre à Tunis, tous les autres projets ont pu développer leurs idées en profondeur. Chacun d’entre eux présente un fort potentiel pour l'avenir.

Yaluna remporte le Grand Prix 2023

Aziz Chaibi, cofondateur de Yaluna. Le magazine en ligne vise à inspirer les jeunes en Tunisie

Vainqueur du Grand Prix du programme, le web magazine Yaluna se présente comme un média qui s’appuie sur le journalisme de solution pour "aider les jeunes à rester informés et inspirés". Très actif sur les réseaux sociaux, Yaluna aborde un large éventail de sujets, comme l’environnement ou la santé, principalement tunisiens, sous un angle constructif et éclairant.

Paul Schütte, responsable du projet MEDIA LOVES TECH pour la DW Akademie, a félicité toute l’équipe de Yaluna : "Alors que la tendance mondiale est à la méfiance et au désintérêt vis-à-vis des médias et de l’information, Yaluna fait le pari d’une approche positive de l’info, pour montrer ce qui fonctionne, ce qui motive les gens, ce qui les inspire. Comme partout ailleurs, la Tunisie ne peut que profiter d’un tel projet. De plus, il y a une dimension éducative à laquelle nous sommes très attachés : transmettre des connaissances et aider à comprendre les clés de l’information sont essentiels pour se forger une opinion éclairée."

Le Grand Prix reçu par l’équipe devrait permettre à Yaluna de se structurer davantage, et de développer à la fois la qualité de son offre éditoriale et son modèle économique.

MEDIA LOVES TECH : La famille s'agrandit

Les autres équipes de la cohorte 2023

• Arkam - plateforme de collecte de données publiques

• Banet - média en ligne dédié aux thématiques féminines

• Deep Confessions Podcast - podcast sur la santé mentale

• Verex - outil de vérification des informations basé sur l’IA

Avec Yaluna, ces équipes font désormais partie de la famille MEDIA LOVES TECH !

L’incubation média au cœur d’une nouvelle initiative

Depuis 2023, MEDIA LOVES TECH est une composante du SMART MEDIA ACCELERATOR, la nouvelle initiative de la DW Akademie pour identifier, soutenir et renforcer médias, start-ups média et média en phase de prototypage, pour un journalisme de qualité, en Tunisie.

En plus du programme d’incubation, le SMART MEDIA ACCELERATOR propose un soutien pour des médias établis à travers un autre programme, MEDIA PARCOURS, ainsi que des ressources en ligne pour un apprentissage autonome et des opportunités de networking. Ainsi, la DW Akademie s’engage plus que jamais à soutenir une nouvelle génération de médias œuvrant pour un journalisme de qualité dans la région.

SMART MEDIA ACCELERATOR s’inscrit dans le cadre du projet On en parle ! Tunisie 360°, un projet financé par l’Union Européenne et cofinancé par le Ministère allemand fédéral de la Coopération économique et du Développement. Le programme MEDIA LOVES TECH est mené par la DW Akademie, le centre de la Deutsche Welle pour le développement international des médias, la formation journalistique et le transfert de connaissances. Il est développé en coopération avec Al Khatt, ONG tunisienne qui œuvre pour la liberté de la presse et l’expression et se veut un laboratoire d’idées sur l’avenir du journalisme à l’ère de l’Internet.