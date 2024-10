Le Manifeste sur la viabilité des médias (MVM) établit un cadre commun, dont le besoin est urgent, pour une action conjointe de la part de la communauté mondiale du développement des médias. Son objectif est triple : Promouvoir une vision claire, renforcer la collaboration stratégique entre les parties prenantes et coordonner la mise en œuvre pratique dans le domaine de la viabilité des médias.

Téléchargez le Manifeste sur la viabilité des médias en français, anglais ou espagnol ici.

Le MVM est le fruit des contributions de 152 personnes provenant de 55 pays et de 86 organisations. Il offre une opportunité d'échange et d'apprentissage plus systématiques, et promeut une action plus stratégique et mieux coordonnée. Pour surmonter la crise multiforme du journalisme, il est impératif de travailler ensemble. Il est maintenant temps d’agir.

Le Manifeste sur la viabilité des médias en quelques mots

L'objectif principal du MVM est de fournir un cadre commun pour guider l'action collective de la communauté mondiale du développement des médias. Il vise à faciliter un échange et un apprentissage plus systématiques, et à encourager une action stratégique et coordonnée entre diverses parties prenantes.

Le MVM s'adresse aux acteurs impliqués dans la défense du droit fondamental à la liberté d'expression et à l'accès à l'information dans le monde entier. Ces acteurs sont notamment :

Des organisations de développement des médias et leurs partenaires des médias et de la société civile dans toutes les régions

Des bailleurs gouvernementaux et non gouvernementaux – Des décideurs politiques

Des groupes de réflexion

Des chercheurs

Des médias de toutes tailles.

Le MVM a été élaboré collectivement dans le cadre d'un processus ouvert et inclusif en cinq étapes, s’étalant de 2022 à 2024. Il est le fruit des contributions et de l'expertise de 152 personnes provenant de 55 pays, représentant 86 organisations.

Le MVM s’articule autour de trois grands axes :

Le concept : Une compréhension commune de la viabilité des médias pour une plus grande clarté conceptuelle. La stratégie : Une théorie du changement globale pour la viabilité des médias, servant de feuille de route pour orienter l'action stratégique et collaborative. La mise en œuvre : Une typologie complète des approches et outils existants en matière de viabilité des médias afin de mieux guider la mise en œuvre pratique.

Le MVM a défini quatre domaines de travail qui servent de cadre à la coordination des interventions pour promouvoir la viabilité des médias et encourager l'échange et la collaboration :

Soutien financier et technique aux médias Coalitions et partenariats Plaidoyer fondé sur des données probantes Recherches et informations

Le MVM repose sur les principes clés suivants :