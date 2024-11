La DW Akademie en Tunisie

Le recul du processus démocratique en Tunisie se manifeste par une dégradation de la liberté de la presse. Le Classement mondial de la liberté de la presse 2024 de Reporters sans frontières classe la Tunisie à la 118e place sur 180 pays, ce qui représente un recul considérable par rapport à la 73e place qu'elle occupait en 2021.

Ce déclin est lié à la gouvernance autoritaire du président Kaïs Saïed. Le coup d'État de 2021 a entraîné la suppression de la séparation des pouvoirs et, avec les résultats du référendum constitutionnel un an plus tard, une énorme détérioration des conditions de travail des journalistes. Ceux qui réalisent des reportages critiques subissent des pressions et des intimidations de plus en plus fortes de la part des représentants du gouvernement et d'autres personnes fidèles à Saïed. Les arrestations de professionnels des médias ont également augmenté.

Ces répressions sont en partie dues au décret 54 adopté en septembre 2022. Cette loi de grande portée sur la cybercriminalité donne aux autorités des pouvoirs étendus pour restreindre la liberté d'expression en ligne. En 2023, Amnesty International a eu connaissance d'une quarantaine de cas contre des journalistes, des militants et des citoyens ordinaires, mais elle suppose que le nombre de cas non signalés est plus élevé, ce qui entraîne souvent une autocensure. La désinformation et la mésinformation en Tunisie jouent également un rôle considérable, en particulier sur les médias sociaux.

Toutefois, les médias restent des acteurs clés dans la protection des progrès démocratiques du pays, que ce soit par la recherche, la vérification et la diffusion de l'information, ou en tant que modèles sur la façon de gérer l'information.

Cependant, le système médiatique du pays a été encore plus affaibli par la crise économique actuelle, les médias non étatiques luttant pour rester financièrement viables. Les médias locaux non étatiques restent les plus affectés par cette situation. Les journalistes, quant à eux, ont besoin d'être convenablement rémunérés pour produire un contenu de qualité.

Nos activités

Les projets de la DW Akademie en Tunisie se focalisent sur l'accès libre et complet à l'information.

La DW Akademie a lancé le Smart Media Accelerator, un projet soutenu par le ministère allemand de la coopération économique et du développement (BMZ). Le projet comprend le programme d'incubation Media Loves Tech destiné aux startups des médias qui combinent journalisme de qualité et innovation numérique, et bénéficient d'un soutien jusqu'à ce que leurs prototypes soient prêts à être commercialisés. Le programme annuel a démarré en 2018 en coopération avec Al Khatt, une ONG tunisienne.

Le Smart Media Accelarator propose également Media Parcours qui soutient les médias établis dans leur processus de transformation numérique et dans le développement de nouveaux modèles d'affaires et formats journalistiques. Les candidats soumettent des propositions qui sont ensuite sélectionnées par un jury indépendant.

Smart Media Accelerator

En collaboration avec Lectful, un partenaire technologique, le programme d'accélérateur propose également des cours en ligne accessibles gratuitement et des classes de Master destinées aux professionnels des médias tunisiens et aux responsables des médias.

Un cours en ligne lancé en 2023 se consacre au journalisme scientifique et de santé et s'adresse aux journalistes arabophones de la région MENA. Baptisé « Dalilak Liloloum » (« Votre guide de la science »), le MOOC (Massive Open Online Course) s'adresse aux journalistes spécialisés désireux d'étendre leur expertise et leurs compétences pratiques à leur propre rythme. Également financé par le BMZ, le Pop Up Think Tank Tunis : un laboratoire de crise pour la cause environnementale a été développé en coopération avec l'Association de santé de Carthage, une ONG tunisienne, et comprend des événements en ligne pour la mise en réseau sur des sujets de santé.

Dans le cadre du projet européen « Tunisie 360° - On en parle ! » (2023-2026), la DW Akademie fournit un soutien financier et des conseils à des médias et des ONG sélectionnés pour la production de formats journalistiques sur des questions sociales et économiques. AMAJ, le partenaire du projet, est une ONG du sud de la Tunisie qui est à l'origine de Radio Nefzawa à Kebili. Son rôle est d'organiser des formats de dialogue pour les stations de radio du sud de la Tunisie (Caravanes de débat) à l'aide d'un studio de radio mobile.

La DW Akademie fait en outre partie d'un consortium européen (Programme d'appui aux médias en Tunisie II) et soutient, grâce à un financement de l'UE, les innovations numériques dans le secteur des médias ainsi que le développement de nouveaux modèles commerciaux pour les médias privés et communautaires.

Le projet « Parler Environnement » (2023-2024), financé par le ministère fédéral allemand des affaires étrangères et destiné aux journalistes et au personnel des ONG environnementales de Tunisie, d'Algérie et de Mauritanie, met également l'accent sur la mise en réseau et le dialogue. Le projet soutient la recherche régionale ainsi que la production et la publication d'articles sur l'environnement et le climat.

Le projet s'appuie sur le Pop-Up Think Tank de Tunis qui, en début d'année 2023, a accueilli des sessions de formation, des tables rondes et des événements culturels sur le journalisme scientifique afin de participer à la lutte contre la crise environnementale et climatique. Le think tank a également proposé un espace de co-working comme espace physique de dialogue.

La DW Akademie travaille avec des partenaires de projet locaux en Tunisie depuis 2011 et a ouvert un bureau à Tunis en 2013. La DW Akademie et son programme national ont été officiellement enregistrés en Tunisie en 2021.

Financement : Ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ), ministère fédéral allemand des affaires étrangères (AA), Union européenne (UE).

Directrice du programme : Vera Möller-Holtkamp

Lieux d'intervention : Tunis, Kebili, Medinine, Kasserine, Bizerte et autres

Partenaires : Al Khatt, Radio Nefzawa, Lectful

Points forts : Qualification, viabilité des médias, participation civique