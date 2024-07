La DW Akademie en Côte d'Ivoire

La Côte d'Ivoire est l'un des pays cibles de la DW Akademie en Afrique subsaharienne depuis le début de l'année 2019. Dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, la crise sociale est officiellement considérée comme terminée depuis 2011. Pourtant, elle n'a pas été entièrement résolue. La tension s'est accrue autour des élections présidentielles d'octobre 2020, et il faut s'attendre au même scenario autour des prochaines élections de 2025.

Face à un paysage médiatique toujours polarisé et politisé, le journalisme indépendant est délicat. Dans le même temps, la désinformation augmente, notamment sur les réseaux sociaux, très populaires auprès des jeunes.

La population n'a pas la possibilité d'exprimer librement son opinion, de s'informer de manière indépendante et à partir de différentes sources ou de vérifier la véracité des informations. C'est là précisément qu'intervient la DW Akademie en collaboration avec ses partenaires ivoiriens.

Notre engagement

« Comment vérifier les sources des médias ? », « Qu'est-ce que la désinformation ? » et « Où s'arrête la liberté d'expression et où commence le discours de haine ? » - autant de questions dont les participants débattent et auxquelles ils tentent de répondre lors d'ateliers dans le cadre de l’Education aux médias et à l’Information (EMI).

Téléchargez le dernier rapport d'évaluation pour la Côte d'Ivoire ici.

En collaboration avec le Centre d'Education pour une Société Durable (ESD), la DW Akademie forme de jeunes multiplicateurs et multiplicatrices qui transmettent leurs compétences dans tout le pays afin de promouvoir une utilisation critique des médias. Une autre thématique importante est la sensibilisation au discours de haine et à la radicalisation de toutes sortes.

West Africa: IdeaLab for MIL innovation

Outre la Côte d'Ivoire, la DW Akademie est également active dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest dans le domaine thématique MIL. Le projet régional « Connexions EMI | MIL Connections » réunit des jeunes engagés du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Niger, du Ghana et du Sénégal. Ils partagent leurs expériences, développent de nouvelles idées et solutions qu'ils testent et développent dans les pays participants.

La DW Akademie rassemble des citoyennes et des citoyens avec des représentants des médias et de la politique dans les différentes régions du pays. Pour ce faire, le Réseau des femmes journalistes et des professionnelles de la communication de Côte d'Ivoire (RéFJPCI) développe des formats de débats publics. L'accent est mis notamment sur l'échange entre les générations et la promotion des femmes.

Plus de 100 anciens bénéficiaires des activités de la DW Akademie en Côte d'Ivoire forment le réseau « Côte d'Ivoire : Et si on en parlait ». Ils échangent sur des thèmes sociaux et politiques. Des vidéoconférences régulières et des tables rondes avec des experts permettent un échange ouvert et constructif sur les thèmes qui préoccupent les jeunes en Côte d'Ivoire.

Financement : Ministère fédéral du Développement Économique et de la Coopération (BMZ)

Program Director : Friederike Müller-Jung

Lieux : Côte d'Ivoire

Partenaires : Centre d'Education pour une Société Durable, Réseau des femmes journalistes et des professionnelles de la communication de Côte d'Ivoire (RéFJPCI)

Thèmes clés : Éducation aux médias et à l'information (EMI), Innovation pour le dialogue