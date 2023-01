Volontariat 2023/2024: Die neuen Volontärinnen und Volontäre der DW stellen sich vor

Neun Herkunftsländer und insgesamt acht Muttersprachen bringen die 12 neuen Volos und Volas in den im Januar gestarteten Volojahrgang mit. Sie kommen aus Pakistan, Venezuela, Ungarn, dem Iran, Bulgarien, Kenia, Russland und Deutschland und wollen die Deutsche Welle kennenlernen – und vor allem besser machen.

Ramón García-Ziemsen, Head of Journalistic Training, sagt: „Die Internationalität und Diversität sind für die DW Akademie und auch für die DW ein wichtiger Fokus wie wir mit der jährlichen Auswahl der Volontärinnen und Volontäre beweisen.“ Wichtig sei heutzutage auch, bei der täglichen Arbeit und Themenrecherche Journalismus und Aktivismus klar voneinander abtrennen zu können.

Nur eine Aufgabe von vielen, mit der sich der journalistische Nachwuchs in den nächsten 18 Monaten bei der DW beschäftigen wird. Aktive Teilnahme an Medienkonferenzen, Seminaren und Workshops zu Datenjournalismus, Fact Checking sowie Podcasting und Live-Schalten, aber auch eine Informationsreise nach Auschwitz sind feste Bestandteile des Programms. Aber: „Das Volontariat bei uns ist keine Einbahnstraße: Wir wollen von den Volos und Volas lernen“, sagt Ramón García-Ziemsen.

Die Volontierenden sollen sich dabei ebenfalls mit ihrer neuen Heimat Deutschland beschäftigen. Dafür nahmen sie an einem zweitägigen Workshop zum Thema Deutsche Geschichte und Medien in Deutschland teil und reflektierten ihre zukünftige Rolle als Journalistinnen und Journalisten für ein deutsches Medienhaus.

Aber hier sind sie nun, die neuen Volontärinnen und Volontäre:

Anooshay Abid

Deine Vita als Tweet: Wer bist du – in 280 Zeichen?

Wissenschaftlerin auf dem zweiten Karriereweg als Journalistin. Liebt, Menschen zum Lachen zu bringen. Seit Beginn eine Rebellin, die Dinge auch tut, wenn man ihr davon abrät. #stillinthemaking #bringingintheenergy #wannabepopstar/dancer #Socialbutterfly #foodaddict

Das sollte man unbedingt gesehen/gehört/gelesen haben:

Die Welt sehen. In so viele Länder oder Städte reisen, wie es geht.

Höre auf dein Herz, weil…YOLO.

Lesen: „Siddhartha“ von Hermann Hesse und „40 Rules of Love“ von Elif Shafak.



Mit wem würdest du gerne mal ein Bier (ein Getränk deiner Wahl) trinken und warum?

Whisky mit Muhammad Ali Jinnah.



Die Welt braucht dringend ein TikTok-Video über…

Vielleicht ein Zoom-Out-Video der Erde ins Universum, um uns daran zu erinnern, wie unbedeutend wir als Spezies sind und wie wir weiterhin als Sternenstaub im Laufe der Zeit existieren werden.



Instagram-Story oder Polaroid?

Instagram-Story eines Polaroids. Warum soll man sich für eines entscheiden, wenn man beides haben kann? 😉

Ernesto Andrés Fuenmayor

Deine Vita als Tweet: Wer bist du – in 280 Zeichen?

Vom Studium in Geschichte und Soziologie zum Journalismus. Ich wünschte, ich könnte meinem ängstlichen 19-jährigen Ich sagen, dass es klappt. Musik-Nerd und Literaturfan. Lateinamerika ist einer meiner Schwerpunkte, ihr findet mich auf IG und als Podcast: @hechoslatinoamericanos



Das sollte man unbedingt gesehen/gehört/gelesen haben:

Schauen: gute Horrorfilme. Sie sind selten, aber es gibt sie.

Hören: Nils Frahm’s „Spaces“, Bon Iver’s „22, A Million“, "The War on Drugs” „Lost in the Dream“ und Juan Luis Guerra’s „Bachata Rosa“.

Lesen: die Kurzgeschichten von Jorge Luis Borges und Julio Cortázar. Ich

würde auch Henry David Thoreaus "Walden" empfehlen.



Mit wem würdest du gerne mal ein Bier (ein Getränk deiner Wahl) trinken und warum?

Mit meiner Mutter, als sie ein 7-jähriges Kind war. Einfach, weil es bewegend wäre. Sie kann das trinken, was die Kinder im Venezuela der 70er Jahre getrunken haben.



Die Welt braucht dringend ein TikTok-Video über…

Tenochtitlan, die enorme Hauptstadt des Aztekenreiches.



Instagram-Story oder Polaroid?

Instagram-Story, ich würde nie eine Polaroidkamera mit mir herumtragen.

Ferenc Gaál

Deine Vita als Tweet: Wer bist du – in 280 Zeichen?

Aufgewachsen zwischen Rhein und Plattensee, irgendwas mit Medien und Politik studiert, im NGO-Sektor gearbeitet. Mag Radfahren, Sprachen und etymologische Fun-Facts.

Das sollte man unbedingt gesehen/gehört/gelesen haben:

Gesehen: The Wire, Slow Horses, Moscow Square.

Gehört: „We Are“ von Jon Batiste.

Gelesen: „Fabian“ von Erich Kästner.

Mit wem würdest du gerne mal ein Bier (ein Getränk deiner Wahl) trinken und warum?

Mit Georg Stefan Troller, weil ich glaube, dass er die europäische Geschichte der letzten 100 Jahre aus einer ganz besonderen Perspektive erlebt hat. Außerdem hat er sicher wertvolle Tipps für junge Journalisten.

Die Welt braucht dringend ein TikTok-Video über…

echte Alternativen zu TikTok.

Instagram-Story oder Polaroid?

Polaroid, da meine Wände noch sehr kahl sind.

Niloofar Gholami

Deine Vita als Tweet: Wer bist du – in 280 Zeichen?

Im Iran geboren und aufgewachsen. Frau, Geflüchtete, ein Leben voller Herausforderungen – das hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Immer bereit für neue Herausforderungen, dazuzulernen und Veränderungen voranzutreiben. Journalismus, um die Wahrheit aufzudecken # FrauLebenFreiheit

Das sollte man unbedingt gesehen/gehört/gelesen haben:

Sehen: Meine schöne Heimat, natürlich ein freier Iran.

Hören: Das Meeresrauschen mit brechenden und plätschernden Wellen!

Mit wem würdest du gerne mal ein Bier (ein Getränk deiner Wahl) trinken und warum?

Mit Dr. Shapour Bakhtiar, dem letzten Premierminister des Irans.

Die Welt braucht dringend ein TikTok-Video über…

einen Vergleich der deutschen Sprache mit anderen Sprachen.:)

Instagram-Story oder Polaroid?

Schwer zu entscheiden! Instagram-Story! Manchmal Polaroid!

Vicky Hristova

Deine Vita als Tweet: Wer bist du – in 280 Zeichen?

Geschichtenerzählerin mit Biologie-Abschluss, die durch die Welt reist. 🤙 Immer auf der Jagd nach Sonnenuntergängen. ☀️ Verwandle meinen Wohnraum in eine #streetart Galerie. 🎨 Verliebt in Menschen. Gehirn sucht 24/7 nach Neuem. 🧠

#challenge: Überzeug mich, länger als ein Jahr in einer Stadt zu bleiben! 😜

Das sollte man unbedingt gesehen/gehört/gelesen haben:

Einen Wintersonnenuntergang an der kalifornischen Westküste erleben. Deine Augen würden alles aufsaugen – die leuchtendsten und tiefsten Lila-, Rosa- und Orangetöne.

Hör den Live-Auftritt von Tash Sultana an.

Ließ „Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd" von Charlie Mackesy – eine warme Umarmung für die Seele.

Mit wem würdest du gerne mal ein Bier (ein Getränk deiner Wahl) trinken und warum?

Jemandem, der mich zum Lachen bringt, und jemand, dessen bloße Anwesenheit meine Seele entspannt.

Die Welt braucht dringend ein TikTok-Video über…

Squat shops! Das sind Bulgariens skurrile Kellerläden, deren Fenster aus dem Boden ragen und die alles von Kaffee, Zigaretten bis hin zu Windeln und Küchenutensilien verkaufen. Und die einzige Möglichkeit, etwas zu bestellen, ist – du hast es erraten – sich hinzuhocken! Diese Miniaturläden entstanden während des Umbruchs vom Sozialismus zum Kapitalismus. Gegründet von den ersten „Unternehmern“ Bulgariens! Ehrlich, ließ darüber!

Instagram-Story oder Polaroid?

Ich liebe die Beständigkeit eines Polaroids – ein Ort, ein Gesicht, eine Emotion, festgehalten auf einem greifbaren Objekt. Es hat etwas Wunderschönes, nicht mehr am Blitz, der Belichtung oder der Sättigung herumspielen zu müssen, wenn man ein Polaroid in den Händen hält. Es mag unvollkommen sein, aber es ist ein Moment, der einfach so festgehalten wurde, wie er ist, und nicht so, wie er sein sollte.

Nadine Michollek

Deine Vita als Tweet: Wer bist du – in 280 Zeichen?

Deutsch-Kölsche-Romni, dritte Generation nordmazedonischer „Gastarbeiter“. Karnevalistin. Journalistin, um Unterdrückten eine Stimme zu geben. Letzte auf Partys, auch Letzte bei Recherche in dunklen Archiven. Nicht ein, sondern zwei Bachelor und ein Master, um Welt zu verstehen.

Das sollte man unbedingt gesehen/gehört/gelesen haben:

Hören: Die Band „Bukahara“.

Lesen: Harry Potter, denn auch nach noch so harten Recherchen bringt es einen in bessere Stimmung.

Sehen: YouTube-Channel „Mailab“ – für diejenigen, die Wissenschaft und Journalismus lieben.

Mit wem würdest du gerne mal ein Bier (ein Getränk deiner Wahl) trinken und warum?

Ich würde gerne mal mit Michelle Obama einen Kaffee trinken, um zu erfahren, wie sie es trotz aller Hindernisse geschafft hat, aufzusteigen.

Die Welt braucht dringend ein TikTok-Video über…

Feministische Roma-Frauen auf der ganzen Welt.

Instagram-Story oder Polaroid?

Polaroid, weil es den Moment auffängt, ohne ihn zu verschönern.

Daniel Muteti Ngwili

Deine Vita als Tweet: Wer bist du – in 280 Zeichen?

In Nairobi geboren und aufgewachsen. Ich möchte anderen helfen und meine eigenen Träume und Wünsche erfüllen. Cool, calm, collected mit Sinn für Humor. Geschichtenerzähler seit meiner Kindheit. Bescheiden und aufmerksamer Beobachter. Reflektiere mich selbst und meine Perspektiven immer wieder.

Das sollte man unbedingt gesehen/gehört/gelesen haben:

Gelesen: „Across the Bridge” von Mwangi Gicheru und „The Alchemist“ von Paulo Coelho.

Gehört: „A Matter of Time” von Protoje.

Gesehen: „The Godfather of Harlem”.

Mit wem würdest du gerne mal ein Bier (ein Getränk deiner Wahl) trinken und warum?

Angel Merkel, Barack Obama.

Die Welt braucht dringend ein TikTok-Video über…

den Nationalpark von Nairobi, den einzigen Nationalpark in einer Hauptstadt.

Instagram-Story oder Polaroid?

Auf jeden Fall Polaroid.

Aparna Ramamurthy

Deine Vita als Tweet: Wer bist du – in 280 Zeichen?

Denke zu viel. Journalistin von Beruf. Zieht mindestens alle drei Jahre in eine neue Stadt. Vom Cauvery-Ufer (dort geboren) zum Rheinufer. Kaffee statt Alkohol. Beautiful mess.

Das sollte man unbedingt gesehen/gehört/gelesen haben:

Gesehen: „Spring, Summer, Fall, Winter… and Spring“ von Kim Ki-duk.

Gehört: „Afreen Afreen” – Ghazal Song von Javed Akthar und AR Rahmans Musik

Gelesen: „One part Woman“ von Perumal Murugan (Tamil) und „The Alchemist” von Paulo Coelho

Mit wem würdest du gerne mal ein Bier (ein Getränk deiner Wahl) trinken und warum?

Einen Kräutertee mit dem Dalai Lama.

Die Welt braucht dringend ein TikTok-Video über…

Warum die Beantragung eines deutschen Visums ein stressiger Prozess ist?

Instagram-Story oder Polaroid?

Instagram ist das neue Polaroid.

Sergei Satanovskii

Deine Vita als Tweet: Wer bist du – in 280 Zeichen?

Politischer Journalist, der aus dem Land fliehen musste, um seiner Arbeit nachzugehen. Ich kann es kaum erwarten, dass die Pressefreiheit nach Russland zurückkehrt. Dann kann auch ich zurück. Wenn ihr russische Propagandisten in den Wahnsinn treiben wollt, fragt mich!

Das sollte man unbedingt gesehen/gehört/gelesen haben:

Wir alle sollten wieder ein friedliches Europa sehen. So bald wie möglich.

Sie sollten einen 16.000-köpfigen Chor beim Gesang- und Tanzfestival in Lettland zuhören – dem Land, in dem ich nach Ausbruch des Krieges Zuflucht gefunden habe.

Ich lese gerade „Vom Gehen im Eis" von Werner Herzog. Sehr empfehlenswert.

Mit wem würdest du gerne mal ein Bier (ein Getränk deiner Wahl) trinken und warum?

Auf ein paar Tassen Tee und ein ehrliches Gespräch mit Angela Merkel!

Die Welt braucht dringend ein TikTok-Video über…

"Wie man TikTok-Sucht bekämpft. Schnell." Aber es wird nichts ändern.

Instagram-Story oder Polaroid?

Ich liebe es, mir Stories anzuschauen und zu posten, aber ich bewahre immer noch Omas alte Polaroid-Kamera für besondere Anlässe auf.

Katharina Schantz

Deine Vita als Tweet: Wer bist du – in 280 Zeichen?

Künstlerin im Geschichtenentdecken und -erzählen. Immer auf der Suche nach Abenteuern. Bei Stillstand wird mir langweilig. Kann in unerwarteten Situationen Ruhe bewahren. Mag #upcycling und #starjumps. Lieblingsemoji 🔥. (Sie/ihr)

Das sollte man unbedingt gesehen/gehört/gelesen haben:

Gesehen: die verlassenen Orte der Welt, so viele wie möglich.

Gelesen: „Die Wurzeln des Lebens” von Richard Powers – #gamechanger.

Gehört: „Copal” von Oliver Koletzki und „Alane” in der Originalversion von WES.

Mit wem würdest du gerne mal ein Bier (ein Getränk deiner Wahl) trinken und warum?

Ein Butterbier mit Ginny Weasley (wollte ich schon immer probieren).

Die Welt braucht dringend ein TikTok-Video über…

Das kristallklare Trinkwasser in den Naturschwimmbecken des australischen Regenwalds.

Instagram-Story oder Polaroid?

IG Story! Viel mehr Möglichkeiten.

Mona Westholt

Deine Vita als Tweet: Wer bist du – in 280 Zeichen?

Tief im Westen aufgewachsen. Fürs Journalistik-Studium über Umwege durch Kapstadt und Aarhus nach Dortmund gezogen. Journalistin, die gerne mal fast alles ausprobieren möchte #Sport #Gesellschaft #Politik #Kultur

Das sollte man unbedingt gesehen/gehört/gelesen haben:

Gesehen: Ein Konzert von Harry Styles.

Gehört: Die Stimme von Henning May.

Gelesen: „The Comfort Book“ von Matt Haig.

Mit wem würdest du gerne mal ein Bier (ein Getränk deiner Wahl) trinken und warum?

Ein Glas Wein mit Simone Biles.

Die Welt braucht dringend ein TikTok-Video über…

…gute Nachrichten.

Instagram-Story oder Polaroid?

Ein Polaroidbild in der Instagram-Story.

Franziska Wüst

Deine Vita als Tweet: Wer bist du - in 280 Zeichen?

Aus dem Dorf in die Stadt. Aus Deutschland in die Welt. Von Print zu Video. Interessiert daran, was Geschichte aus und mit Politik macht. Neugierig auf alles was kommt. Gespannt auf den Platz, den ich im Journalismus finde. Angetrieben davon, Menschen zu inspirieren und sie dazu zu bringen, kritisch über die Welt nachzudenken.

Das sollte man unbedingt gesehen/gehört/gelesen haben:

Sehen: Grüne Tomaten, City of God, Herr der Ringe, Fleabag, Wiener Sonnenuntergänge entlang der Donau im Sommer.

Zuhören: Taxifahrer*innen, weil sie die besten Geschichten erzählen. Campusradios und den Beatles.

Lesen: Den aktuellen IPCC-Bericht (zumindest die Zusammenfassung), Identitti, Farm der Tiere, Ein wenig Leben, Als Hitler das rosa Kaninchen stahl.

Mit wem würdest du gerne mal ein Bier (ein Getränk deiner Wahl) trinken und warum?

Margaret Fuller – ich glaube sie steht mehr auf Wein.

Die Welt braucht dringend ein TikTok-Video über...

… glückliche Alpakas in den peruanischen Anden und die Reise eines T-Shirts von der Baumwollfarm bis zum Laden. #Lieferkette Ja, ich weiß, es könnte lang werden, aber ich würde es versuchen …

Instagram-Story oder Polaroid?

Eine Instagram-Story mit Bildern von Polaroids. Das Digitale ist Teil der analogen Welt.