Relaunch: Webseite der DW Akademie in neuem Look

Die Webseite der DW Akademie erscheint ab heute im neuen Look: responsiv, barrierearm und in frischem Design.

Was sind die Schwerpunkte der Arbeit der DW Akademie? In welchen Weltregionen und Ländern ist sie aktiv? Wie beteiligt sie sich an aktuellen Debatten der Medienentwicklungszusammenarbeit? Auf diese Fragen und mehr sollen Nutzende ab sofort auf der neuen Webseite der DW Akademie intuitiver Antworten finden.

Neue Technik im Hintergrund für ein besseres Nutzungserlebnis

Ein zentrales Ziel des Relaunchs ist es, Inhalte für die mobile Nutzung zu optimieren. Die Nutzenden und ihre Gewohnheiten stehen damit im Mittelpunkt. Eine neue Menüführung, überarbeitete SEO und weitreichende Barrierefreiheit sollen dw-akademie.com sowohl für Menschen, also auch für Suchmaschinen attraktiver machen.

Die Webseite der DW Akademie ist auf Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch und Russisch verfügbar.