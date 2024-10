Frauen und Medien

“In vielen Teilen der Welt werden Frauen noch immer von Bildung, der Teilhabe an der Gesellschaft und dem Recht auf freie Meinungsäußerung ausgeschlossen – einzig aufgrund ihres Geschlechts. Wir arbeiten für eine Welt, in der Frauen und Mädchen gleichberechtigt Zugang zu Informationen haben. Für eine Welt, in der sie ihre Meinung online und offline angstfrei äußern können.

Jede Perspektive, jede Stimme, jede Frau zählt – egal ob Journalistin, Aktivistin, Filmemacherin, Mediennutzerin. Die Stärkung von Frauen weltweit ist für uns der Motor gesellschaftlicher Entwicklung.”

Natascha Schwanke, Director of Media Development, DW Akademie