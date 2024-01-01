  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
DW Akademie | Innovation for Dialogue

Инновации для диалога

Инновации для диалога

Проект "Инновации для диалога" посвящен продолжающейся цифровой трансформации общественного диалога и связанный с ней возможностями и рисками.  

Технологии предлагают безграничные возможности для обмена информацией и участия в общественных дискуссиях, но в равной степени сталкиваются с такими проблемами, как неравный доступ, языковые барьеры, алгоритмические предубеждения и государственное регулирование. "Инновации для диалога" способствует развитию инноваций для улучшения общественного диалога в цифровой сфере, без барьеров и защищенности от ограничений и манипуляций.  

DW Akademie | Innovation for Dialogue

Что такое "Инновации для диалога"?

Цифровая трансформация коренным образом меняет нашу жизнь. Наша общественная сфера превратилась в сферу цифровой информации. Эта непрерывная трансформация открывает новые возможности, но и порождает огромные проблемы.