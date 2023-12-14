Что такое инновации для диалога?   

Содействие инновациям для улучшения общественного диалога в цифровой сфере является важной миссией для развития СМИ. DW Akademie определила "Инновации для диалога" как ключевое направление деятельности в своей цифровой стратегии. Она отвечает на ряд вызовов.

Отсутствие свободного и равного игрового поля для всех

Это правда, что благодаря цифровой трансформации люди могут участвовать в социальных дебатах и формировать их по-новому. Технологии предлагают бесконечные возможности для быстрого распространения информации. Теперь каждый может немедленно поделиться этой информацией и прокомментировать ее. Люди могут вести диалог по общественным вопросам новыми способами. Вопросы можно обсуждать на различных сайтах социальных сетей, форумах комментариев или платформах обмена сообщениями.

Однако существующие технологические инструменты и нынешние подходы часто не могут обеспечить свободное и равное игровое поле для всех. Они также не могут гарантировать право каждого на свободу выражения мнения и вовлечь все соответствующие группы, такие как обездоленные и недопредставленные сообщества, в обсуждение общественных вопросов.

Частные компании контролируют важнейшую инфраструктуру для общественной сферы

Возникли новые барьеры. Доступ к техническому оборудованию, компьютерам, смартфонам, интернету и недорогим данным, а также знания, навыки и компетенции для работы с технологиями являются необходимыми условиями для участия в общественных дискуссиях. Язык становится еще одним барьером, когда люди не могут найти достаточно контента на своем родном языке.

Новые технологии предоставляют новые возможности для того, чтобы информация стала видимой, усиленной и приоритетной. Они определяют, какая информация будет иметь больше шансов стать частью общественных дискуссий и доминировать в них. Журналисты и медиакомпании больше не являются привратниками информации и движущей силой дебатов. Их заменили платформы социальных сетей, которые были созданы и поддерживаются частными компаниями, обеспечивающими важнейшую инфраструктуру для общественной сферы. Их алгоритмы, которые определяют характер общественных дебатов, в основном оптимизированы для увеличения доходов от рекламы, а не для того, чтобы общественные дискуссии в полной мере реализовывали свой потенциал. Государства все чаще пытаются регулировать эти платформы и добиваться того, чтобы общественные интересы учитывались в равной степени, однако фундаментальная бизнес-модель платформ - предоставление инфраструктуры в обмен на данные - остается неизменной.

Поэтому экосистема цифровой информации полна трения и турбулентности. Наша общественная сфера сужается.

Группы особых интересов, обладающие влиянием и деньгами, зачастую придерживающиеся взглядов меньшинства, имеют все шансы направлять общественные дискуссии в пользу своих интересов. Плохие игроки, такие как технически подкованные экстремисты, террористические группы или авторитарные государства, могут легко перехватить дискуссию в своих целях.

Поскольку недостоверная информация распространяется быстро, плохие субъекты часто используют эти платформы для распространения дезинформации и пропаганды. Они используют социальных ботов в качестве "оружия" для усиления своих взглядов, отклонения политических дебатов и срыва выборов.

С одной стороны, информация кажется обильной, но люди часто чувствуют себя перегруженными, дезориентированными и сомневающимися. Им не хватает фильтров для доступной правдивой и достоверной информации, без которых общественный диалог может легко превратиться в хаос.

В дискуссиях часто доминируют эмоции, а не факты, поскольку алгоритмы социальных сетей предпочитают эмоции, которые способствуют более активному взаимодействию с пользователями и приносят больший доход от рекламы.

Дискуссии быстро становятся поляризованными и часто характеризуются различными формами преследования в интернете. Троллинг и травля могут помешать людям свободно участвовать в публичных дебатах и вообще в общественной жизни. Они также часто используются для подавления критического мнения.

Люди все чаще общаются в закрытых каналах служб обмена сообщениями в темных социальных сетях, что несет в себе риск их отделения от других групп и общественности. Дискуссии становятся фрагментарными, фактически не позволяя обществу создать общую почву и нарративы.

Опасности, связанные с неспособностью найти адекватные ответы на эти вызовы, огромны.

В течение следующего десятилетия сотни миллионов людей впервые подключатся к интернету, большинство из них - на Глобальном Юге. Массы новых пользователей, многие из которых не имеют цифрового опыта и зачастую являются выходцами из малообеспеченных и консервативных обществ, принесут с собой новые модели поведения пользователей, усугубляя существующие проблемы и порождая новые.

Свободные и независимые СМИ сегодня борются за выживание, поэтому значение журналистов - если они не найдут более подходящий контент, форматы и каналы, которые помогут им стать частью общественного диалога в интернете - будет продолжать снижаться.

Правительства будут использовать эти негативные тенденции для введения более жестких правил. Авторитарные режимы будут находить больше аргументов для утверждения более строгих правил и использовать их для подавления критических мнений.

Технологические инновации по-прежнему будут определяться коммерческими компаниями, такими как платформы социальных сетей, бизнес-логика которых принципиально не изменится.

Коммерческие интересы будут главными движущими силами дальнейшего быстрого технологического прогресса. Развитие искусственного интеллекта, интернета, виртуальной и дополненной реальности быстро изменит информационный ландшафт и создаст новые возможности для негативного поведения в сети и более изощренных методов манипулирования.

Что такое инновации для диалога?

Инновации в этой области означают, что общество должно иметь возможность полностью контролировать свои публичные дискуссии, используя инфраструктуру, которая служит общественным, а не частным интересам.

Они должны иметь возможность самостоятельно определять вопросы, которые они считают актуальными, вместо алгоритмов, оптимизированных для увеличения доходов от рекламы. Они должны создавать цифровые общественные пространства без барьеров и защищать их от ограничений и манипуляций.

Если общество не сможет выработать новые подходы и найти новые решения, чтобы нивелировать пагубное влияние цифровой трансформации на нашу публичную сферу, эти негативные тенденции будут иметь еще большее влияние, и социальная сплоченность окажется под угрозой.

Проект DW Akademie "Развитие медиа на практике: Инновации для диалога" (публикация на английском языке) рассматривает вопрос о том, как общественный диалог может стать более справедливым для всех.