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DW Akademie | Media Viability

Включите второй сезон "Выжить и процветать: Подкаст о жизнеспособности СМИ" (на английском)

How to survive and thrive during information warfare

Our first guest on "Survive and Thrive" in 2024 is Sherry Lee, COO of nonprofit media outlet The Reporter from Taiwan.

Жизнеспособность СМИ - это способность СМИ и медиа-ландшафтов производить высококачественную журналистику устойчивым образом. Поддержка жизнеспособности СМИ во всем мире является основным направлением деятельности DW Akademie, при этом особое внимание уделяется поддержке жизнеспособности небольших и независимых новостных организаций. Благодаря своей работе по обеспечению жизнеспособности СМИ DW Akademie стремится поощрять независимые взгляды и достоверный контент, необходимые для демократии, экономического развития и защиты прав человека.

DW Akademie | Media Viability

Что такое жизнеспособность СМИ?

Жизнеспособность СМИ - это способность СМИ и медиа-ландшафтов устойчиво производить качественную журналистику, основанную на фактах.

How to survive and thrive in environmental journalism

For the eighth episode of "Survive and Thrive", our guest is Isabela Ponce, co-founder of GK.city from Ecuador.

Другие сюжеты

Survive and Thrive: The Media Viability Podcast by DW Akademie

How to survive and thrive in environmental journalism

Survive and Thrive: The Media Viability Podcast by DW Akademie

How to survive and thrive by amplifying marginalized voices

Survive and Thrive: The Media Viability Podcast by DW Akademie

How to survive and thrive by stirring social debate

Survive and Thrive: The Media Viability Podcast by DW Akademie

How to survive and thrive by getting to know one’s audience

Survive and Thrive: The Media Viability Podcast by DW Akademie

How to survive and thrive as a feminist media outlet | EP 04

DW Akademie - Survive and Thrive

How to survive and thrive in wartime | EP 03

Survive and Thrive: The Media Viability Podcast by DW Akademie

How to survive and thrive in disputed territories | EP 02

DW Akademie - Survive and Thrive

How to survive and thrive in exile | EP 01

Публикации о жизнеспособности СМИ (на английском)
While media organizations constantly report on disasters – such as the recent massive earthquake in Turkey – they are often unprepared for them.

How today's media can prepare for the crises of tomorrow

Media expert Ann Hollifield will moderate a panel discussion on media resilience at this week's International Journalism Festival in Perugia. We spoke to her ahead of the event.
Инструменты и ресурсы (на английском)
Tour de France 2017 Peter Sagan

Pulling through the crisis with a sprint!

While audience demand for reliable information is high during the coronavirus pandemic, many media outlets are struggling economically. How can media outlets become more resilient in the longer term?
Österreich Groß-Siegharts Ballon-Weltmeisterschaft

Taking a 360° view of your media outlet’s viability!

A new 'viability assessment map' helps media managers, media owners, and anyone else interested in developing a viability strategy for a media outlet to look at media viability from all angles.

Coronavirus | Digital | Internet | Chat | Spanien

Media Viability Online Seminar

To support the media start-ups network, DW Akademie created a series of presentations focussing on relevant topics that can help people working on media viability. You can find them all here.
A man answers questions of journalists

Media Viability: 6 strategies for success

Advances in technology have disrupted the media ecosystem. There is no single way to overcome the economic challenges of running a media outlet, but there are patterns. What do successful media companies do differently?
Из наших проектов (на английском)
Survive and Thrive: The Media Viability Podcast by DW Akademie

Media viability podcast: Links and recommendations that can help your media outlet survive and thrive

We’re wrapping up season one of "Survive and Thrive: The Media Viability Podcast" with a look back at the excellent guests we had this year, and a collection of links and recommendations that you might find helpful.
Media development organizations unite to discuss media viability at a workshop in Amsterdam

Media development actors join forces on Media Viability Manifesto

Traditional media business models have collapsed, and donor funding is rarely long term. Without sustainable resources, public interest media simply cannot deliver and sustain their operations.

DW Akademie Media Viability Ambassador

Together for strong media: sharing knowledge on how media can survive

Media landscapes are under pressure, with many outlets worldwide locked in an existential struggle. DW Akademie has brought together 10 media viability experts to share experiences and come up with possible solutions.
Symbolbild | Kriegsberichterstattung

What independent media outlets in Ukraine need in the long-term

Despite enormous challenges, local journalism in Ukraine has persevered and adapted since the start of the war. What are the most pressing challenges now and in the future?
Passerelle Saint-Georges, Lyon

Towards a Media Viability Manifesto

DW Akademie and other leading media development organizations are joining forces to develop a common understanding and shared vision of media viability.

New York | World Press Freedom Day

Can journalism still be saved?

At World Press Freedom Day in New York, DW Akademie and other leading media development organizations debated "radical approaches to saving journalism." As it turns out, there are at least a few glimmers of hope.
Bonn Institute | Studienreise der DW Akademie

Constructive Journalism: Solutions-oriented in times of crisis

For media workers in Georgia, Kyrgyzstan, Moldova and Ukraine, DW Akademie organized a study trip to German newsrooms. One topic: the role of constructive journalism in a polarized society.

Symbolbild | Kriegsberichterstattung

Media in Ukraine one year since the invasion: "The whole world was relying on factual regional information"

Since the Russian invasion, Ukraine’s media landscape has changed dramatically. One year on, DW Akademie looks back on the challenges that local and regional media have faced and what lies ahead.
A man reads a newspaper at a newsstand in Lagos to know more about the extended lockdown as part of measures to prevent the spread of COVID-19 coronavirus. Across the globe, media outlets face economic challenges in the wake of the crisis.

Philanthropists must fill the gaps

Private foundations can be part of a rescue plan for economically stricken media outlets. But like all forms of funding, this carries with it a set of implications, says media scholar Martin Scott.
Audience of a media conference

The significance of audience research in media development

Media development is often based on untested assumptions about the impact of media on governance. Local audience research can vastly improve the planning and effectiveness of media assistance projects.