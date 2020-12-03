Жизнеспособность СМИ - это способность СМИ и медиа-ландшафтов производить высококачественную журналистику устойчивым образом. Поддержка жизнеспособности СМИ во всем мире является основным направлением деятельности DW Akademie, при этом особое внимание уделяется поддержке жизнеспособности небольших и независимых новостных организаций. Благодаря своей работе по обеспечению жизнеспособности СМИ DW Akademie стремится поощрять независимые взгляды и достоверный контент, необходимые для демократии, экономического развития и защиты прав человека.