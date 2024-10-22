После сенсации: Влияние журналистских расследований на СМИ

От редактора

Поддерживать тех, кто посвятил себя свободе слова

Во время недавней поездки в Кению я познакомился с Джоном-Алланом Наму, журналистом-расследователем в прямом смысле этого слова. Вместе со своими коллегами он расследовал махинации восточноафриканской элиты во время войны в Южном Судане. Он погружался все глубже в суть проблемы в ходе разговоров с информаторами и тщательного изучения всех доступных данных. Это расследование показало, каким образом политики и бизнесмены набивали свои карманы госимуществом Южного Судана. Работа Джона-Аллана и его коллег вызвала огромный резонанс: три документальных фильма посмотрели более 600 тысяч зрителей, тему обсуждали депутаты Панафриканского парламента и Палаты общин Великобритании; был отстранен от должности причастный к этой схеме южносуданский политик. В Найроби кенийцы вышли на улицы, чтобы выразить протест против задействованных в махинациях банков.

Такие журналисты, как Джон-Аллан Наму, и средства массовой информации, в которых они работают, играют важнейшую роль в наших демократических обществах, гарантируя подотчетность тех, кто находится у власти. СМИ, занимающиеся расследованиями, не только привлекают внимание к коррумпированным чиновникам или нарушениям прав человека. Гораздо важнее то, что они дают импульс дискуссиям среди обычных граждан о нормах и стандартах, по которым они хотят жить.

В наше время, когда термин “фейковые новости" вошел в язык повседневного общения и многие уже не знают, кому или чему верить, люди, стремящиеся отделить факты от вымысла, помогают напомнить всем нам о той важной роли, которую качественная журналистика должна играть в жизни нашего общества. Цель Академии DW – обеспечить необходимые условия для процветания качественной журналистики, в частности, журналистских расследований. Лишь в этом случае у людей появляется возможность принимать осознанные решения в повседневной жизни.

Однако во многих странах, где мы работаем, часто отсутствуют базовые инструменты и знания; политические структуры не поддерживают тех, кто занимается разоблачениями; слишком часто СМИ не хотят или не могут вкладывать деньги и время, необходимые для развития качественной журналистики. К сожалению, репутация хорошего журналиста-расследователя не всегда приносит славу и успех. Напротив, она влечет за собой усиление давления со стороны властей. Иногда СМИ или их спонсоры поддаются этому давлению, а это ведет к тому, что журналисты-расследователи теряют работу, а порой – свободу или даже жизнь.

Мы будем делать все, что в наших силах, чтобы изменить это. Наш подход заключается в том, чтобы делиться своим опытом, не только обучая журналистским навыкам, но и поддерживая тех, кто посвятил себя свободе слова, а также разрабатывая новые методы, которые позволяют качественным СМИ укрепить свою жизнеспособность в быстро меняющейся и сложной обстановке. Важной частью такого подхода является общение по линии юг – юг, в ходе которого журналисты и владельцы СМИ из стран Глобального Юга делятся опытом и обсуждают возможные способы решений, применимые на местном уровне.

Данная публикация – это вклад в дискуссию о жизнеспособности СМИ, которые занимаются расследованиями. Возможно, она также послужит источником вдохновения для СМИ Глобального Севера.