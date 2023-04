Qu’ entend t-on par droits numériques ?

La Journée des droits de l'homme est célébrée chaque année le 10 décembre pour commémorer le jour où, en 1948, les Nations unies ont adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette déclaration contient 30 droits fondamentaux, allant de la liberté d'expression et du droit de ne pas être victime de torture au droit à la vie privée et au droit à l'éducation.

Changements intervenus depuis l'adoption de la Déclaration des droits de l'Homme

Bien des choses ont changé depuis l'adoption de la Déclaration des droits de l'Homme, il y a 70 ans. Les technologies en ligne et numériques bouleversent la manière dont des milliards de personnes exercent leur droit à la liberté d'expression et à l'accès à l'information, à tel point que l'on peut affirmer sans risque que l'internet, associé aux téléphones portables, est l'outil d'information le plus important au monde.

Dans le même temps, les technologies numériques permettent de nouvelles formes de surveillance numérique et de collecte de données qui menacent certains droits de l'homme, en particulier le droit à la vie privée.

Que sont exactement les droits numériques ?

Les droits numériques sont considérés comme étant les mêmes droits fondamentaux de l'Homme qui existent dans le monde reel. En 2012 (puis en 2014 et 2016), le Conseil des droits de l'Homme des Nations unies a adopté une résolution stipulant que "les mêmes droits que ceux dont jouissent les personnes hors ligne doivent également être protégés en ligne". En d'autres termes, plutôt que de chercher à définir de nouveaux droits pour l'espace en ligne, les Nations unies ont recommandé d'étendre les droits de l'Homme déjà existant au cyberespace.

Il est toutefois important de souligner que cette résolution des Nations unies n'est pas juridiquement contraignante et que les pays traitent les droits numériques de diverses manières. Dans le cas de la vie privée, par exemple, ce droit est ancré dans la constitution de presque tous les pays du monde.

Les droits des personnes hors ligne doivent être protégés en ligne

Toutefois, les lois nationales réglementant la vie privée dans le monde digital (sous la forme de lois sur la protection des données ou la liberté de surveillance) n'ont souvent pas suivi l'évolution de la technologie et peuvent ne pas protéger la vie privée en ligne.

Pour en savoir plus sur les protections légales des droits numériques, l'Electronic Frontier Foundation est une bonne référence, tout comme Data Protection Laws of the World (lois sur la protection des données dans le monde).

Quels sont les défis auxquels sont confrontés les droits digitaux ?

Les droits relatifs au contenu numérique sont attaqués de toutes parts, si bien qu'il est difficile de savoir par où débuter. Mais voici une liste sommaire qui vous donnera une vue d'ensemble des principaux problèmes :

Les gouvernements restreignent de manière croissante l'accès à l'internet. Selon le dernier rapport Freedom on the Net du groupe de réflexion pro-démocratie Freedom House, la liberté sur Internet a régressé en 2016 pour la sixième année consécutive. Deux tiers des internautes dans le monde vivent désormais dans des pays où l'Internet est censuré sous une forme ou une autre. Les mesures prises par les autorités nationales pour restreindre l'accès à l'internet prennent de nombreuses formes : blocage et filtrage de sites web, pressions exercées sur les entreprises pour qu'elles suppriment des contenus qu'elles jugent controversés, arrestation d'utilisateurs pour avoir partagé ou aimé des contenus sur l'internet, etc. Les coupures de réseau sont de plus en plus préoccupantes : les gouvernements obligent les fournisseurs à bloquer l'accès à l'internet ou aux réseaux de médias sociaux, souvent à des moments politiquement sensibles comme les élections.

La sécurité nationale est souvent considérée comme plus importante que le droit à la vie privée ou à la liberté d'expression. Avec la hausse du nombre d'attaques nationales et internationales dans diverses parties du monde, la sécurité nationale est évidemment une question qui se pose. Mais comme l'explique ce billet du Forum économique mondial, "le défi consiste à assurer la protection tout en conservant les fondements majeurs de nos systèmes démocratiques : la liberté d'expression, la liberté de rassemblement et d'association et, surtout, le droit au respect de la vie privée".

Les entreprises privées qui détiennent en grande partie l'infrastructure et les prestations de services de l'internet manquent de transparence. Les sociétés commerciales et les particuliers ont un accès illimité à toutes les données et informations qui circulent sur l'internet - données bancaires, policières, sanitaires, informations sur les entreprises, communications privées - mais il est souvent compliqué de savoir qui sont exactement ces propriétaires, quelles sont leurs appartenances politiques, et si l'on peut leur faire confiance avec ces données. (Voici un excellent site sur les propriétaires des infrastructures de télécommunications en Europe de l'Est, par exemple).

Les réglementations sur les données ne suffisent pas à protéger la vie privée. À mesure que les gens mènent leur vie en ligne - qu'il s'agisse d'achats, d'opérations bancaires, de rencontres sociales ou de tout autre chose - leurs données révèlent beaucoup de choses sur ce qu'ils pensent et ce qu'ils sont en train de faire. Par conséquent, le droit à la vie privée est désormais tributaire de lois strictes en matière de protection des données. La réglementation est d'autant plus complexe que, dans notre monde de plus en plus globalisé, de grandes quantités de données circulent à travers les frontières. Hélas, comme le dit la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, "le système actuel de protection des données est très fragmenté, avec des approches réglementaires divergentes aux niveaux mondial, régional et national". (Vous pouvez consulter le rapport détaillé de la CNUCED sur les réglementations en matière de protection des données ici).

Certains services sont détenus par quelques géants de la technologie. Grâce à leur quasi-monopole sur l'information, les géants de la technologie tels que Facebook et Google peuvent potentiellement influencer ou manipuler l'opinion publique en modifiant les informations que leurs algorithmes présentent aux individus. Cette situation est d'autant plus problématique que Facebook joue un rôle de plus en plus prépondérant dans la diffusion des informations, qu'elles soient vraies ou fausses (voir ci-dessous la question des fake news en ligne).

On ne sait pas très bien qui est responsable des "fake news" qui inondent l'internet et ce qu'il faut faire pour y remédier. Bien que les rumeurs et la désinformation soient depuis longtemps un problème en ligne, dans le contexte des élections américaines, les géants de la technologie, en particulier Facebook, ont été particulièrement critiqués pour avoir contribué à la propagation virale de ces informations erronées. Certains estiment que Facebook devrait être responsable des faux contenus qu'il contribue à diffuser, de la même manière que les entreprises de médias, qui embauchent des rédacteurs. Après tout, il exerce déjà un contrôle sur les informations que ses utilisateurs reçoivent. Cependant, l'entreprise rejette l'idée qu'elle est un média, ce qui laisse la question de la responsabilité sans aucune réponse. En outre, que les informations soient falsifiées pour attirer des revenus publicitaires ou pour des raisons politiques ou de propagande, leur suppression soulève le spectre d'une restriction de la liberté d'expression. (Voici une liste intéressante de suggestions sur la manière de traiter le problème de manière constructive).

En outre, il existe toute une série d'autres enjeux, tels que les trolls de l'internet, les lois sur la cybercriminalité, la collecte obligatoire de données, la neutralité de l'internet et le suivi en ligne.

Puis-je faire quelque chose pour remédier à cette situation?

Les droits en matière numérique et un internet libre et ouvert ont besoin de fervents promoteurs et d'une action coopérative. Toutes sortes de groupes et d'organisations défendent les droits des utilisateurs du numérique, du Cambodia Center for Human Rights au Social Media Exchange au Liban, en passant par le Media Institute of Southern Africa, les Usuarios Digitales en Équateur et la Digital Rights Foundation au Pakistan.

Protestations contre les violations de la confidentialité

Certains font pression contre les nouvelles lois restrictives sur la cybersécurité ou enquêtent sur les détenteurs réels des entreprises de télécommunications, d'autres créent des technologies pour contourner les fermetures d'Internet ou fournissent des services techniques aux activistes démocratiques victimes de piratage.

Engagez-vous donc dans votre région ou votre pays pour mettre un terme au déclin de la liberté de la Toile (internet) et, partant, de nos droits humains fondamentaux.