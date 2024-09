Formation journalistique: le volontariat de la DW

« C’est intense, épuisant, compétitif...mais ça vaut le coup ! »

Nous recherchons de jeunes gens à travers le monde qui sont intéressés par une formation journalistique exceptionnelle et de très bonne qualité au sein d’un média international. Les candidats doivent avoir une certaine expérience dans le domaine du journalisme, ou alors souhaitent se réorienter après avoir travaillé dans les domaines du droit, de l’économie, des sciences ou encore dans le domaine technologique/informatique. En bref, nous recherchons des experts issus de différents domaines, ouverts d’esprit, très créatifs et qui savent penser de manière indépendante.

Le programme de Master couvre l’ensemble des compétences dont le journaliste du futur a besoin : présentation télé, narration multimédia, journalisme de données ou encore réalité virtuelle – des compétences enseignées au sein de séminaires, d’ateliers et bien évidemment au sein de nos bureaux de correspondants situés à Washington, Moscou et Bruxelles. Les stagiaires de la DW sont impliqués sur le long terme dans des projets innovants et à portée internationale. Certains ont même remporté des prix, comme le CNN Journalism Award ou le prix Grimme. Après leur formation, les stagiaires continuent généralement de travailler au sein de la DW.

Pour le stage bilingue de la DW, nous recherchons :