Des voix fortes, des perspectives diverses : Un comité international conseille la DW Akademie

Les membres venant d'Afrique, d'Asie, d'Europe, d'Amérique latine et de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord se sont réunis pour la première fois la semaine dernière à Bonn et ont entamé leur travail de conseil.

Ils ont pour mission d'offrir un point de vue indépendant et d'apporter leurs propres thèmes et recommandations, tout en partageant leur large éventail d'expériences et d'expertises. L'objectif de la DW Akademie est de prendre encore plus en considération les différentes perspectives régionales lors de la prise de décisions stratégiques. Ce processus vise à renforcer la pertinence et l'impact de son travail avec ses partenaires dans le monde entier.

Michelle Nogales, de Muy Waso en Bolivie, fait partie du « groupe de référence mondial » de la DW Akademie.

La DW Akademie est actuellement présente dans près de 70 pays et travaille avec des organisations partenaires locales pour promouvoir la liberté des médias, la liberté d'expression et le libre accès à l'information.

« La représentation et la participation sont extrêmement importantes dans notre travail : nous développons toujours des projets avec des partenaires locaux. Compte tenu des énormes défis auxquels sont confrontés les systèmes médiatiques dans le monde entier, nous ne nous contenterons plus de le faire au niveau des projets individuels, mais nous nous pencherons également sur les grandes questions générales liées au développement des médias », a expliqué Carsten von Nahmen, directeur général de la DW Akademie.

« Faire partie du groupe de référence mondial est une opportunité exceptionnelle qui nous permet de mettre en commun nos compétences et nos ressources pour relever les défis mondiaux. Mon engagement au sein du groupe est motivé par la conviction qu'ensemble, nous pouvons générer des solutions innovantes et durables », a déclaré Hamouda Soubhi, cofondateur et président du Forum des Alternatives Maroc (FMAS) au Maroc.

Membres du « Global Reference Group » de la DW Akademie à Bonn : (de gauche à droite) Hamouda Soubhi, Htaike Htaike Aung, Soumaya Berjeb, Faruq Faisel, Blandine Angbako

Désormais, le groupe de référence international se réunira au moins trois fois par an. Nombre de ses membres ont déjà travaillé avec la DW Akademie par le passé. Tous sont des experts des médias de renommée internationale :

Blandine Angbako, Centre d’Education pour une Société Durable (Centre ESD), Côte d'Ivoire

Htaike Htaike Aung, Myanmar Internet Project, Myanmar (actuellement en exil en Thailande

Soumaya Berjeb, Institut de Presse et des Sciences de l’Information (IPSI), Tunisia

Faruq Faisel, Ain o Salish Kendra (ASK), Bangladesh

Erick Huerta Velázquez, Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad A.C. (REDES A.C.), Mexico

Natalia Kurkiukova, Kharkiv Media Hub, Ukraine

Odanga Madung, Odipo Dev, Kenya

Mira Milosevic, Global Forum for Media Development (GFMD), Serbie (actuellement au Royaume-Uni)

Nadim Nashif, 7amleh, citoyen palestinien d’Israel

Zenzele Ndebele, Centre for Innovation and Technology Zimbabwe (CITEZW), Zimbabwe

Michelle Nogales, Muy Waso, Bolivia

Hamouda Soubhi, Forum des Alternatives Maroc (FMAS), Morocco

À propos de DW Akademie

La DW Akademie est le centre de Deutsche Welle pour le développement des médias internationaux, la formation au journalisme et le transfert de connaissances. Ses projets renforcent le droit de l'homme à la liberté d'expression et au libre accès à l'information. La DW Akademie donne aux gens du monde entier les moyens de prendre des décisions indépendantes fondées sur des faits fiables et un dialogue constructif. La DW Akademie est un partenaire stratégique du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement. Nous recevons également des fonds du ministère fédéral des affaires étrangères et de l'Union européenne et sommes actifs dans environ 70 pays en développement et économies émergentes.