Des médias libres pour un dialogue constructif

DW Akademie est l'organe de la Deutsche Welle chargé du développement des médias internationaux, de la formation au journalisme et du transmission des compétences. Nos projets renforcent le droit de l'homme à la liberté d'expression et au libre accès à l'information. DW Akademie permet aux personnes du monde entier de prendre des décisions indépendantes basées sur des faits vérifiés et un dialogue constructif.

DW Akademie est un partenaire stratégique du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement. Nous recevons également des fonds du ministère fédéral des affaires étrangères et de l'Union européenne et sommes actifs dans une soixantaine de pays en voie de développement et d'économies émergentes.

La DW Akademie renforce le droit de l'homme à la liberté d'expression. Elle permet aux citoyens du monde entier de prendre des décisions fondées sur des informations indépendantes, des faits vérifiés et un dialogue constructif. Nous défendons la liberté des médias, la liberté d'expression et la liberté des sociétés dans le monde entier.

Nous renforçons le développement durable grâce aux médias

Nous sommes des journalistes, des consultants et des experts dans le domaine des médias et de l'éducation. Avec nos partenaires, nous travaillons à la promotion de la liberté d'expression, des droits de l'homme et du développement de systèmes médiatiques fonctionnels dans le monde entier. Nous pensons que le journalisme, l'éducation et la culture améliorent la vie des populations. Des histoires marquantes soutiennent un dialogue social positif. Les gens ont besoin de faits vérifiés, d'analyses indépendantes, de présentations impartiales et d'un accès universel à la connaissance.

Notre conception du développement des médias

Notre travail est centré sur l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui proclame que la liberté d'expression et l'accès à l'information sont des droits humains fondamentaux. La liberté d'expression est la condition préalable à l'utilisation d'informations fiables et à l'échange d'idées avec d'autres parties.