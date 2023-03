Tinamit: un juego en línea para fomentar un consumo mediático crítico

¡Es hora de jugar!

Tinamit está dejando enseñanzas en participantes de distintas zonas lingüísticas de Guatemala. La quinceañera Reyna Cun de la zona Kachiquel dice: "He aprendido a esperar antes de confiar en una fuente y a no ofrecer información sin más o datos personales a alguien que no conozco". ¿Jugamos?