Cuaderno de la Diversidad: guía para integrar una perspectiva de género y diversidad en proyectos de cooperación internacional para el desarrollo

La igualdad de género es un derecho humano reconocido en el derecho internacional y ratificado por la mayoría de los países. Como uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, la reducción de las brechas de género y la erradicación de la violencia contra las mujeres son el núcleo del progreso de la igualdad de género.

Para lograrlo, no basta con adaptar la normativa; es imprescindible trabajar al mismo tiempo por unas condiciones reales que permitan el acceso a la igualdad de oportunidades en la vida pública y privada. Esto empieza por reconocer las diferentes necesidades, experiencias y contribuciones de las mujeres y las niñas en particular, así como de todos los grupos marginados en general. Los nuevos enfoques son particularmente decisivos para los proyectos de comunicación y periodismo.

Más allá de los derechos humanos

¿Por qué una perspectiva de género interseccional? ¿Por qué no llamarla simplemente "perspectiva de derechos humanos"? Elegir la vaga expresión de "derechos humanos" es ignorar los problemas de género, identidad sexual, raza, clase, etnia, etc. Sería fingir que no son las mujeres y otros grupos marginados los que han sido excluidos durante siglos. La discriminación no viene por ser humano, sino específicamente por ser mujer, indígena, pobre o con discapacidad. Lo justo, por tanto, es que exista una solución propia para ello.

Visibilizar las desigualdades estructurales de género y establecer una conexión con otras desigualdades y discriminaciones de las poblaciones beneficiarias de las actividades de la cooperación internacional permite dar respuestas más precisas y sostenibles a los proyectos.

Esta guía fue desarrollada para los proyectos de DW Akademie y sus socios en América Latina. Apoya la integración de una perspectiva interseccional de género en el diseño, implementación y seguimiento o monitoreo de proyectos y programas. Ofrece ideas y preguntas que invitan a reflexionar sobre la interseccionalidad, el género y la diversidad, así como sobre la forma en que estos afectan al desarrollo.