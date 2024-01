"Cambia La Historia": cómo contar la violencia de género desde la mirada constructiva

El 30 de noviembre de 2023 se llevó a cabo un foro virtual sobre la nueva publicación de DW Akademie "CambiaLaHistoria, periodismo constructivo con enfoque de género",que tiene como objetivo ofrecer una serie de reflexiones, preguntas y consejos sobre cómo realizar un periodismo constructivo con enfoque de género, recorriendo diversas experiencias que ya lo llevan a cabo en América Latina.

En el diálogo participaron Patricia Noboa Armendáriz, experta en desarrollo de medios y Alfabetización Mediática e Informacional y Acting Program Director Mexico, Guatemala and El Salvador de DW Akademie; Chani Guyot, director de RED/Acción (Argentina), Metzi Rosales Martel, directora editorial de Alharaca (El Salvador); Silvia Trujillo, profesora en la Facultad de Comunicación de la Universidad Rafael Landívar (Guatemala) y Esmeralda Martínez, project officer y coordinadora del proyecto #CambiaLaHistoria para DW Akademie. El evento contó con la moderación de Silvia Cabrera, periodista de DW Español.

La publicación nace como uno de los diversos productos derivados del proyecto #CambiaLaHistoria, realizado por DW Akademie y Alharaca, cuya intención principal ha sido generar procesos de formación y producción periodística con mujeres y comunidad LGBTQ+ en México y Centroamérica, dando como resultado 36 proyectos de investigación.

Transformar las narrativas acerca de la violencia de género en Latinoamérica es fundamental en un contexto que pone en peligro de forma constante los derechos humanos de las mujeres y de la comunidad sexo genérica diversa. En la región, los feminicidios y los transfeminicidios son sólo la punta del iceberg de una violencia que es estructural e histórica, y que se encuentra arraigada de manera profunda en las sociedades patriarcales de los diversos contextos regionales.

La apuesta del periodismo constructivo con enfoque de género es fomentar narrativas que visibilicen esta encrucijada pero, además, que no revictimicen ni violenten a las personas que son afectadas por las violencias machistas; que muestren todos los matices y la complejidad social en una historia de manera crítica pero, a la vez, esperanzadora.

Sobre este aspecto, Noboa Armendáriz destacó que esta publicación contribuye a la tarea de un periodismo con impacto social, un periodismo que se base en información de calidad y en el diálogo constructivo para marcar nuevas rutas en la forma de abordar las violencias.

Trujillo, por su parte, mencionó el problema generalizado de la desinformación en la región y la crisis en cuanto a libertad de expresión: "Estamos frente a un periodismo que no es periodismo, que es antiperiodismo: un periodismo que no investiga, que no consulta fuentes expertas, que revictimiza. Un periodismo que vuelve la mirada no sobre las mujeres, sino en ponderar a los agresores en las historias. Así, los medios incurren en violencias simbólicas y mediáticas, enfocados en vender desde el sensacionalismo y el morbo."

Sumado a esto, la académica de la Universidad Rafael Landívar hizo énfasis en la violencia que sufren las mujeres periodistas. En el caso particular de la violencia digital, las periodistas se enfrentan a acosos, amenazas y agresiones digitales vinculadas incluso a sus hijas, hijos y otros integrantes de sus familias. De ahí la importancia de continuar generando nuevas formas de abordar las violencias de género por parte de las mujeres.

El caso del medio feminista Alharaca es un ejemplo de buenas prácticas en este tipo de abordaje constructivo. Rosales comentó que trabajar temas como los derechos sexuales y reproductivos, las desapariciones forzadas o la migración permite profundizar en las condiciones estructurales de las violencias de género. A pesar del actual panorama, desde Alharaca se abordan siempre estas problemáticas desde un enfoque interseccional y con una ética feminista. Finalmente, Chani Guyot reflexionó sobre los estudios recientes que hablan sobre el impacto de la fatiga informativa en la audiencia. Los medios de comunicación tienen el reto de encontrar nuevos formatos y nuevas narrativas para recuperar la confianza y la atención del público.