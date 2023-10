Cómo afrontar los cambios en el periodismo en América Latina

La conexión de los medios de comunicación con sus audiencias se está resquebrajando. Cerca de tres cuartas partes de la audiencia se informa a través de las llamadas "puertas laterales", plataformas de información que representan una alternativa a los medios convencionales. En la mayoría de los países latinoamericanos esta situación es aún más palpable: en países como Brasil, el porcentaje de personas que prefieren fuentes de información no convencionales supera el 80%.

Esta es una de las principales conclusiones del informe Digital News Report 2023, un informe que publica anualmente el Instituto Reuters y que resume las tendencias sobre el consumo global de noticias digitales.

Otra de las revelaciones del informe de este año es el incremento en el uso de TikTok. Perú es el país con mayor porcentaje de personas que utilizan TikTok para informarse; en toda América Latina, TikTok gana presencia en temas informativos tan relevantes como los procesos electorales.

Además, desde la pandemia, el interés por las noticias se ha desplomado en todo el mundo, pero con especial relevancia en regiones como América Latina. A medida que disminuye el interés por la información y la confianza en los medios de comunicación, la polarización en el debate público adquiere protagonismo.

Desafíos de presente y futuro

A partir de estas conclusiones, Rodrigo Villarzú, Head of Department Latin America and the Caribbean de DW Akademie; Patricia Mayorga, confundadora del medio Raíchali y codirectora de la Alianza de Medios de Periodistas de a Pie, socio de DW Akademie en México; y Eduardo Suárez, director editorial del Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo dialogaron sobre los retos y las oportunidades para el periodismo en América Latina.

La conversación giró en torno a temas tan candentes como la relevancia de plataformas como TikTok para transmitir información y su relación con los medios de comunicación convencionales.

Así resumió Suárez su posición sobre el tema: "TikTok representa un dilema para los medios, pero es un sitio en el que deben estar, sobre todo los medios latinoamericanos, puesto que el uso en la región para informarse es muy elevado. Debemos adaptarnos a este nuevo entorno y la buena noticia es que ya hay modelos de éxito de periodismo de calidad en estas plataformas."

En cuanto a cómo recuperar la confianza de la audiencia en los medios, Mayorga subrayó: "Tenemos que volver a ver el periodismo al servicio de la gente y tener un contacto más cercano con las audiencias a través de la cocreación y el trabajo con las comunidades. Que las audiencias y las comunidades sientan que los medios les pertenecen, sin perder nuestra independencia. Las alianzas son un gran apoyo para conseguirlo."

Por su parte, Villarzú situó en el centro de la conversación la responsabilidad compartida entre medios de comunicación y audiencias. Los medios deben esforzarse por conectar de forma directa con sus audiencias, a través de la innovación e implicándolas más en los procesos creativos, como el ejemplo de la radionovela colaborativa producida por CEPRA, socio de DW Akademie en Bolivia. Pero también es esencial contar con audiencias con las competencias mediáticas necesarias para hacer un uso crítico de los medios, tal y como promueve la Alfabetización mediática e informacional.

"Una palabra que sintetiza lo que podemos hacer es escuchar. Escuchar a las audiencias y estar a su servicio y aprender a serles útiles para restablecer la conexión", apuntó Villarzú. "Pero también escucharnos más entre profesionales de la comunicación, a través de alianzas, por ejemplo. Alianzas no sólo para crear más contenido, sino también para cuidarnos. Más medios no siempre significa mejor salud mediática".