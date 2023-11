Bajo amenaza: libertad de prensa y periodismo en México

En 2022, México fue testigo del mayor número de periodistas asesinados en el mundo. Con 11 casos en un solo año, el país superó incluso a zonas en guerra activa como Ucrania y Siria.

En este contexto, investigar e informar sobre el crimen organizado, la corrupción, el narcotráfico o la trata de personas, entre otros muchos asuntos, se convierte en una amenaza para la vida o en motivo para que las y los periodistas y sus familiares sufran amenazas constantes. Además de la violencia, la presión política y su influencia en la difusión de la desinformación; la concentración de los medios de comunicación tradicionales en pocas manos; y un poder judicial que paraliza la persecución de los actos criminales en detrimento de las personas periodistas también perjudican a la libertad de prensa.

Los medios de comunicación independientes, por tanto, se enfrentan a una constante precariedad económica e inseguridad. ¿Qué significa esta situación para el futuro del periodismo y la democracia en México?

En un encuentro virtual, organizado por la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad en cooperación con DW Akademie, periodistas que trabajan en México compartieron experiencias sobre su trabajo diario en este complejo y peligroso entorno. Las y los protagonistas fueron Ivabelle Arroyo-Ulloa, columnista y ensayista de Opinión 51; Pablo Ferri, corresponsal en la oficina de Ciudad de México de El País; y Patricia Mayorga, cofundadora del medio Raíchali y codirectora de la Alianza de Medios de Periodistas de a Pie, socio de DW Akademie en México. Silvia Cabrera, periodista de DW Español, moderó la conversación.



Las palabras de bienvenida corrieron a cargo de María José Salcedo Campos, Coordinadora de Proyecto México de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, y Rodrigo Villarzú, Head of Department Latin America and the Caribbean de DW Akademie.