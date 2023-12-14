Область деятельности: Медиа и журналистское образование

Журналисты и общественные репортеры играют решающую роль в обеспечении более широкого общественного диалога, однако сокращение бюджетов СМИ и ускорение производственных циклов затрудняют подготовку качественных репортажей, заслуживающих доверия общественности. Интернет также изменил потоки доходов, угрожая жизнеспособности СМИ, а также зарплате журналистов. В ответ на это работникам СМИ требуются дополнительные навыки для создания инновационных форматов и новых каналов распространения.

Медиа - и журналистское образование в приоритете

Качественная журналистика является одним из приоритетов DW Akademie, а образование в области СМИ и журналистики (MJE) - одним из основных направлений ее деятельности. Свободные от политических и экономических ограничений школы журналистики, предлагающие программу MJE, могут быть в авангарде формирования медиа-сектора.

Школы поддерживают работников СМИ на всех этапах их карьеры: студентов-журналистов, общественных репортеров, профессионалов СМИ среднего звена, главных редакторов и руководителей СМИ. Программы MJE разработаны с учетом потребностей среды, в которой работают эти работники СМИ, и показывают как качественная журналистика приносит пользу как обществу, так и самим СМИ.

Работникам СМИ необходимы пять важнейших навыков, которые являются частью программ MJE: основы журналистики, понимание роли СМИ в обществе, технологии и инновационные форматы, предпринимательская журналистика и знание предмета.

Структурный подход MJE

Вместе с нашими партнерами мы помогаем укреплять существующие структуры MJE и, при необходимости, оказываем помощь в разработке новых структур. Мы разрабатываем учебные программы, способствующие распространению инноваций в медиаэкологии и сочетающие теорию и практику. Мы поддерживаем преподавателей в отслеживании тенденций и методов журналистики и работаем с общинными СМИ, предлагая инновационное обучение для малообеспеченных групп населения. Кроме того, мы создаем сети, объединяющие преподавателей, медийные организации и гражданское общество, и используем человеко-ориентированный дизайн для адаптации программ к потребностям целевых групп.

Рамочная программа

Университеты, школы журналистики и учебные программы, входящие в сеть, могут предложить независимые пространства для программ MJE. Здесь работники СМИ могут размышлять о целях журналистики без вмешательства извне. Этим институтам необходима правовая база для разработки собственных учебных планов и сертификации качественных программ. Поддержка со стороны медиаиндустрии очень важна, особенно когда молодые журналисты находят свой путь в профессию. Медиа и журналистское образование также требует достаточных ресурсов для разработки инновационных программ, и эти программы должны быть открыты для всех слоев общества.

Обучение молодых журналистов партнером DW Akademie - студией Mozaik в Кот-д'Ивуаре

Работа с партнерами по всему миру

В Южной Африке DW Akademie поддерживает сеть профессионалов СМИ и учебных заведений, а также разрабатывает практические учебные программы, которые позволяют журналистам адаптироваться к цифровой эпохе и предоставлять достоверную, сбалансированную информацию.

Университеты Ливана используют человеко-ориентированный дизайн для разработки инновационных программ обучения журналистике. Некоторые модули включают игры для обучения студентов-журналистов сложным вопросам, таким как цифровая безопасность.

Особое внимание уделяется тому, чтобы сделать MJE доступным для малообеспеченных групп населения. В Буркина-Фасо мы работаем с общественными радиостанциями, обучая местных корреспондентов освещать вопросы важные для сельских районов и внутренне перемещенных лиц. Цель - помочь этим людям сделать так, чтобы их голоса были услышаны в общественной сфере.

В Боливии платформы цифрового обучения предлагают репортерам и журналистам из сельских общин современную журналистскую подготовку, используя концепции смешанного обучения и онлайн-классы. Совместные инновационные лаборатории также работают с профессионалами СМИ и гражданским обществом для поддержки партисипативной журналистики.

Влияние MJE

Экспериментируя с новыми формами журналистики, MJE подталкивает к переменам и показывает работникам СМИ, как журналистика, отвечающая общественным интересам, укрепляет жизнеспособность их СМИ.

Качественная MJE способствует конструктивному диалогу и созданию более инклюзивного общества. В сочетании с другими областями нашей деятельности, она повышает: