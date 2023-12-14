DW Akademie твердо верит в важность высококачественной журналистики и определила образование в области СМИ и журналистики (MJE) как одно из основных направлений своей деятельности.

MJE должно поддерживать практиков в активном формировании будущего журналистики. Свободные от политических и экономических ограничений, с которыми сталкиваются СМИ, школы журналистики могут быть лидерами в продвижении сектора вперед.

Они готовят специалистов-практиков, способных процветать в цифровую эпоху, и находятся в авангарде инноваций, которые приносят пользу как обществу, так и СМИ, в которых работают журналисты.