 Образование в области СМИ и журналистики | Медиа и журналистское образование | DW | 14.12.2023

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Медиа и журналистское образование

Образование в области СМИ и журналистики

DW Akademie твердо верит в важность высококачественной журналистики и определила образование в области СМИ и журналистики (MJE) как одно из основных направлений своей деятельности.  

MJE должно поддерживать практиков в активном формировании будущего журналистики. Свободные от политических и экономических ограничений, с которыми сталкиваются СМИ, школы журналистики могут быть лидерами в продвижении сектора вперед.  

Они готовят специалистов-практиков, способных процветать в цифровую эпоху, и находятся в авангарде инноваций, которые приносят пользу как обществу, так и СМИ, в которых работают журналисты.