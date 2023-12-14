Наш подход к медийной и информационной грамотности (МИГ) в теории и на практике

Возможность ответственного доступа, использования и создания СМИ дает людям возможность высказывать свое мнение и участвовать в общественных дискуссиях. Это имеет основополагающее значение для реализации гражданами своего права на свободу самовыражения. Проекты DW Akademie по медийной и информационной грамотности направлены на решение проблемы загрязнения общественной сферы дезинформацией, языком ненависти и угрозами в интернете.

Они позволяют людям принимать независимые решения, основанные на достоверных фактах и конструктивном диалоге. Обладая необходимыми навыками и уверенностью, граждане могут формировать мир, в котором они живут, к лучшему.

МIL является необходимым условием для свободы выражения мнений

МIL является необходимым условием для свободы выражения мнений, доступа к информации и демократического общества. Гражданам нужны не только навыки доступа к достоверной информации и суждения о том, правдива она или нет, но и уверенность в себе, чтобы действовать как ответственные цифровые граждане и формировать мир, в котором они живут, к лучшему, как никогда раньше. Это решающий момент для продвижения МIL: Пандемия COVID-19 не только показала, насколько важно, чтобы люди имели доступ к надежной и достоверной информации, но и подчеркнула, что отсутствие навыков МIL может поставить под угрозу все общество и физическое здоровье людей.

Проекты MIL по всему миру

DW Akademie вместе с сильными местными партнерами работает над MIL в более чем 29 странах мира. Мы используем целый ряд различных подходов. Например:

обучение мультипликаторов MIL для поддержки неформального образования

мультипликаторов MIL для поддержки неформального образования Содействие развитию МIL в формальном образовании путем включения МIL в учебные программы и внеклассные мероприятия, а также подготовки учителей

развитию МIL в формальном образовании путем включения МIL в учебные программы и внеклассные мероприятия, а также подготовки учителей создание медиа-контента, использование интерактивных методов и разработка инновационных игр по МIL

медиа-контента, использование интерактивных методов и разработка инновационных игр по МIL Реклама М IL в национальных и международных сетях.

Ниже вы можете скачать нашу листовку о подходе и проектах в области медийной и информационной грамотности.

В Мексике, Сальвадоре и Гватемале DW Akademie использует игровые методы для развития навыков молодежи в борьбе с дезинформацией и разжиганием ненависти в интернете, например, с помощью мобильной стратегической игры МIL. В Сальвадоре студенты готовят материалы для социальных сетей о цифровой безопасности и дезинформации. Впервые МIL стал частью школьной программы в Гватемале, где проект использует творческие подходы для охвата молодежи из числа коренных народов, учителей и студентов в отдаленных районах.

Работа DW Akademie в Молдове направлена на включение МIL в формальное и неформальное образование. Вместе с шестью партнерами - от НПО до местных редакций новостей и образовательных учреждений - мы даем возможность молдавским детям и молодежи изучать и практиковать MIL в школе и за ее пределами. Благодаря подготовке учителей MIL предлагается в качестве факультативного предмета, а школьные конкурсы, викторины, MIL-кафе и сети влияния помогают молодежи перенести свои знания в повседневную жизнь.