Медийная и информационная грамотность для молодежи: рекомендации по проведению онлайн-тренингов для тренеров

Медийная и информационная грамотность (МИГ) - это набор навыков (поиск, анализ, создание, размышление, действие), позволяющих людям лучше реализовать свое право на свободу слова и доступ к информации. Тренинги по МИГ, которые DW Akademie и ее партнерские организации предлагают по всему миру, помогают молодым людям понять медиа и оценить их влияние на собственную жизнь.

Публикация DW Akademie "Как провести онлайн-тренинг по медиаграмотности: советы тренерам" адресована тренерам, имеющим определенный опыт проведения онлайн-тренингов. Если вы новичок в этом формате, вы можете сначала пройти курс "Train the eTrainer", который мы также предлагаем.

Данные рекомендации были собраны и разработаны совместно с партнерскими организациями DW Akademie из Грузии, Молдовы и Украины. Они содержат полезные советы по обучению МИГ в онлайн-формате и по планированию мероприятий с фокусом на МИГ.

Основное внимание здесь уделяется не массовым открытым онлайн-курсам (MOOC) или аналогичным форматам электронного обучения, а коротким онлайн-тренингам, сочетающим занятия в классе в режиме реального времени (синхронные) с заданиями, которые участники могут выполнять в своем собственном темпе (асинхронные).

Данная публикация доступна на английском и русском языках.