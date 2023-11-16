DW Akademie - ведущий немецкий организатор международных тренингов для СМИ. Мы предлагаем индивидуальное и групповое обучение, повышение квалификации журналистов и финансируемые государством долгосрочные проекты. Мы охватываем широкий спектр, начиная от подготовки к интервью и заканчивая составлением заявлений, работой в кризисных ситуациях, навигацией в социальных сетях и освоением межкультурной коммуникации, а также мобильными репортажами, модерацией мероприятий и обучением отделов коммуникаций и пресс-служб.

Наши тренеры и консультанты имеют многолетний опыт работы в Германии и за рубежом, опыт, который они привносят на тренинг. Во всей нашей работе мы твердо придерживаемся главной цели DW Akademie: укрепление во всем мире права человека на свободу слова и доступ к информации.