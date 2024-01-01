  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
DW Akademie | Media and Journalism Educatoin

Образование в области СМИ и журналистики

Что такое медиа и журналистское образование?

Образование в области СМИ и журналистики

DW Akademie твердо верит в важность высококачественной журналистики и определила образование в области СМИ и журналистики (MJE) как одно из основных направлений своей деятельности.  

MJE должно поддерживать всех участников в формировании будущего журналистики. Школы журналистики могут быть лидерами в продвижении вперед, в том случае если они будут свободны от политических и экономических ограничений, с которыми обычно сталкиваются СМИ.

Образование в области СМИ и журналистики (MJE) готовит специалистов в области СМИ, способных работать в цифровую эпоху, инициируя инновации, приносящие пользу как обществу, так и СМИ.

DW Akademie | Media and Journalism Educatoin

Область деятельности: Медиа и журналистское образование

Журналисты работают в сложной медиасреде, конкурируя за аудиторию. Программы образования в области СМИ и журналистики дают журналистам инструменты, позволяющие им идти в ногу со временем.