DW Akademie твердо верит в важность высококачественной журналистики и определила образование в области СМИ и журналистики (MJE) как одно из основных направлений своей деятельности.

MJE должно поддерживать всех участников в формировании будущего журналистики. Школы журналистики могут быть лидерами в продвижении вперед, в том случае если они будут свободны от политических и экономических ограничений, с которыми обычно сталкиваются СМИ.

Образование в области СМИ и журналистики (MJE) готовит специалистов в области СМИ, способных работать в цифровую эпоху, инициируя инновации, приносящие пользу как обществу, так и СМИ.