В Латинской Америке существует множество источников информации: например, популярны мобильные телефоны, а исследования показывают, что социальные сети играют важную роль в повседневной жизни. Однако получение информации может быть крайне затруднено. Даже в эпоху цифровых технологий целые группы населения в значительной степени лишены возможности озвучивать свои потребности и проблемы. Это особенно актуально для жителей сельской местности и коренных народов.

Препятствий много. Например, монополии на СМИ ограничивают разнообразие. В районах, где несколько компаний владеют почти всеми теле- и радиостанциями, меньшинствo сталкиваeтcя с трудностями в том, чтобы их голос был услышан. Организации гражданского общества часто жалуются на "глухие государства", где правительства неохотно предоставляют информацию. А журналистика - опасная профессия во многих странах Латинской Америки. Критически настроенные работники СМИ здесь часто подвергаются давлению или нападениям, что имеет драматические последствия для свободы слова.

В ответ на это DW Akademie поддерживает сети, которые позволяют людям получать доступ к информации. Мы поддерживаем общинные радиостанции, местные журналистские сети и онлайн-активистов, а также отстаиваем право коренных народов на свободу слова и информации. Вместе с партнерами мы разрабатываем инновационные подходы к обучению и консультируем альтернативные СМИ по вопросам разработки устойчивых бизнес-моделей. Мы содействуем социальному диалогу - например, примирению с ужасами гражданской войны - и поддерживаем тех, кто учит молодежь критически относиться к средствам массовой информации. Поэтому продвижение местного опыта и развитие местных сетей играет центральную роль в наших проектах в Латинской Америке.