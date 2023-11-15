DW Akademie - это центр Deutsche Welle по развитию международных СМИ, обучению журналистов и передаче знаний. Наши проекты укрепляют право человека на свободу слова и беспрепятственный доступ к информации. DW Akademie дает людям во всем мире возможность принимать независимые решения, основанные на достоверных фактах и конструктивном диалоге.

DW Akademie является стратегическим партнером Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии. Мы также получаем финансирование от Федерального министерства иностранных дел и Европейского союза и работаем примерно в 70 развивающихся странах и странах с формирующейся экономикой.

DW Akademie укрепляет право человека на свободу выражения мнений. Это позволяет людям во всем мире принимать решения на основе независимой информации, достоверных фактов и конструктивного диалога. Мы выступаем за свободу СМИ, свободу слова и свободное общество во всем мире.

Мы содействуем устойчивому развитию с помощью СМИ

Мы - журналисты, консультанты и эксперты в области СМИ и образования. Вместе с нашими партнерами мы работаем над продвижением свободы слова, прав человека и развитием функционирующих систем СМИ во всем мире. Мы верим, что журналистика, образование и культура улучшают жизнь людей. Сильные истории поддерживают позитивный социальный диалог. Людям нужны достоверные факты, независимый анализ, непредвзятое изложение и всеобщий доступ к знаниям.

Наше понимание развития средств массовой информации

Наша работа основывается на статье 19 мeждународного пакта о гражданских и политических правах, которая провозглашает свободу выражения мнений и доступ к информации в качестве одного из основных прав человека. Свобода выражения является необходимым условием для того, чтобы люди могли пользоваться достоверной информацией и обмениваться идеями с другими.