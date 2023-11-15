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DW Akademie - это центр Deutsche Welle по развитию международных СМИ, обучению журналистов и передаче знаний. Наши проекты укрепляют право человека на свободу слова и беспрепятственный доступ к информации. DW Akademie дает людям во всем мире возможность принимать независимые решения, основанные на достоверных фактах и конструктивном диалоге.  

DW Akademie является стратегическим партнером Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии. Мы также получаем финансирование от Федерального министерства иностранных дел и Европейского союза и работаем примерно в 70 развивающихся странах и странах с формирующейся экономикой.  

DW Akademie укрепляет право человека на свободу выражения мнений. Это позволяет людям во всем мире принимать решения на основе независимой информации, достоверных фактов и конструктивного диалога. Мы выступаем за свободу СМИ, свободу слова и свободное общество во всем мире.  

 

Мы содействуем устойчивому развитию с помощью СМИ  

Мы - журналисты, консультанты и эксперты в области СМИ и образования. Вместе с нашими партнерами мы работаем над продвижением свободы слова, прав человека и развитием функционирующих систем СМИ во всем мире. Мы верим, что журналистика, образование и культура улучшают жизнь людей. Сильные истории поддерживают позитивный социальный диалог. Людям нужны достоверные факты, независимый анализ, непредвзятое изложение и всеобщий доступ к знаниям. 

 

Наше понимание развития средств массовой информации  

Наша работа основывается на статье 19 мeждународного пакта о гражданских и политических правах, которая провозглашает свободу выражения мнений и доступ к информации в качестве одного из основных прав человека. Свобода выражения является необходимым условием для того, чтобы люди могли пользоваться достоверной информацией и обмениваться идеями с другими.  

  • DW MA-Bild Carsten von Nahmen

    Команда DW Akademie

    Managing Director of DW Akademie

    Карстен фон Намен возглавляет DW Akademie с сентября 2018 года. С февраля 2017 года по август 2018 года он был старшим корреспондентом DW в Вашингтоне, до этого с 2014 года возглавлял отдел новостей и текущих событий DW. Фон Намен долгое время работал с DW Akademie и для нее. С 2005 года он возглавлял различные региональные подразделения DW Akademie, а до 2014 года был заместителем директорa.

  • DW MA-Bild Natascha Schwanke

    Команда DW Akademie

    Director of Media Development

    Наташа Шванке работала в DW Akademie в качестве тренера, консультанта и менеджера проектов, а затем в течение трех лет возглавляла африканское подразделение. В марте 2019 года она была назначена заместителем руководителя и директором по развитию СМИ DW Akademie. Шванке является журналистом и в течение многих лет работала на теле- и радиопрограммаx для различных немецких вещательных компаний.

  • Julia Gering

    Команда DW Akademie

    Head of Department Africa

    Юлия Геринг стала руководителем отдела Африка в 2023 году после того, как возглавила проект DW Akademie в Восточной Африке, посвященный продвижению инноваций и жизнеспособности СМИ. Геринг имеет ученую степень в области здравоохранения и работала в Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit в качестве консультанта Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии.

  • DW Akademie | Dani Leese, Head of Department Africa | NEU | PROVISORISCH

    Команда DW Akademie

    Head of Department Asia and Europe

    Дани Лeзe пришла в DW Akademie в качестве тренера в 2004 году после работы тележурналистом и основания некоммерческого агентства по медиаобразованию. В 2013 году она основала офис DW Akademie в Виндхуке, а затем стала координатором по Намибии. В 2019 году Лeзe стала главой департамента Африки, а в начале 2023 года была назначена главой департамента Азии и Европы.

  • Rodrigo Villarzú DW Akademie Lateinamerika

    Команда DW Akademie

    Head of Department Latin America

    Родриго Вильярсу возглавляет отдел DW Akademie в Латинской Америке с 2013 года. Ранее он отвечал за различные специальные проекты. До прихода в DW Akademie Вильярсу работал журналистом в Deutsche Welle и помогал создавать ряд редакций DW.

  • DW - Middle East North Africa DW Akademie Jens-Uwe Rahe

    Команда DW Akademie

    Head of Department Middle East/North Africa

    Йенс-Уве Рахе возглавляет отдел DW Akademie по Ближнему Востоку/Северной Африке с 2017 года. Он развивал свои журналистские навыки в газете "Westfälische Nachrichten" и, получив диплом, специализирующийся на арабском мире, работал над проектами международного сотрудничества для Robert Bosch Stiftung. Позже он работал редактором на немецком общественном вещателе ZDF, репортером и редактором на DW.

  • DW - Research Evaluation Policy Concepts DW Akademie Jan Lublinski

    Команда DW Akademie

    Head of Policy and Learning

    Ян Люблински стал руководителем отдела политики и обучения в ноябре 2019 года после того, как возглавил группу исследований и оценки с 2014 года. Люблински работал стажером в общественной службе вещания "Свободный Берлин", а затем вел научную программу DW. Он был тренером и консультантом DW Akademie, а также работал в организациях Африки и Ближнего Востока.

  • DW MA-Bild Prof. Dr. Christoph Schmidt

    Команда DW Akademie

    Head of Academic Education and Training

    Профессор д-р Кристоф Шмидт имеет ученую степень по экономике и до прихода в DW в 1995 году работал менеджером по маркетингу и консультантом в многочисленных корпорациях. С тех пор он занимал различные руководящие должности в DW, в 2006 году возглавил отдел образования и администрирования DW Akademie. С 2019 года возглавляет подразделение академического образования и обучения DW Akademie.

  • DW MA-Bild Daniela Wiesler-Schnalke

    Команда DW Akademie

    Head of Communication Consultancy and Training

    Даниэла Вислер-Шнальке возглавляет отдел коммуникационного консалтинга и обучения с 2005 года. Получив образование в области германистики, литературоведения и психологии, она начала работать в печатных СМИ в 1989 году. В течение двух лет Вислер-Шнальке работала в международной службе японского общественного вещателя NHK, а в 1994 году перешла в DW в качестве редактора немецкой радиопрограммы.

  • DW MA-Bild André Moeller

    Команда DW Akademie

    Head of Educational Programs

    Андре Мёллер возглавляет образовательные программы DW с 2009 года. Ранее он был редактором и управляющим редактором немецких репортажей DW Online. Позже он отвечал за различные мультимедийные программы в отделе новых медиа DW. До прихода в Deutsche Welle в 2002 году Мёллер работал редактором в RTL Interactive, дочерней компании частного вещателя RTL.

  • DW MA-Bild Holger Hank

    Команда DW Akademie

    Head of Support and Project Administration

    Хольгер Ханк стал руководителем отдела поддержки и администрирования проектов в 2019 году. Он пришел в DW Akademie в 2012 году после того, как с 2006 года возглавлял отдел новых медиа DW, а в 2000 году развивал онлайн-подразделение DW. Ханк - дипломированный журналист и начал работать в Deutsche Welle в 1994 году в качестве радиоведущего и редактора.

  • Kerstin Nacken DW Mitarbeiterporträt

    Команда DW Akademie

    Head of Information and Editorial Services

    Керстин Накен возглавляет информационно-редакционную службу DW Akademie с мая 2021 года. После окончания учебы и стажировки в школе журналистики Акселя Шпрингера в Берлине она работала редактором в немецком агентстве печати dpa. До прихода в DW Akademie Накен работала в сфере корпоративных коммуникаций в международных компаниях Bayer, T-Systems и Grünenthal.