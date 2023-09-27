Три силы доминируют в развитии СМИ в арабском мире: политическая власть, экономические интересы и цифровая революция. Политики и бизнес продолжают отражать монополию на мнение и доходы. Цифровая трансформация, с другой стороны, предлагает разнообразие, творчество и пространство для свободы. Это вдохновляет молодых арабов, а молодежь жизненно необходима, особенно в регионе, где половина населения моложе 25 лет.

В арабском мире, как и в других регионах, информация, доступная в интернете, может быть захватывающей, но порой обманчивой, манипулируемой людьми и компьютерными программами. Те, кто пользуется интернетом, оставляют за собой след - и спецслужбы знают об этом. В ответ на это DW Akademie разработала проекты для палестинских учебных заведений, иорданских школ и тунисских молодежных клубов, которые учат других критически относиться к использованию СМИ.

В то же время DW Akademie укрепляет программы, которые производят контент для молодых, уверенных в себе потребителей СМИ. От Марокко до региона Персидского залива наращивание потенциала важно для независимо мыслящих журналистов. Также важно учитывать интересы аудитории - как в проекте ЕС "Shabab Live", который в шести странах преодолевает разрыв между поставщиками СМИ и аудиторией.

Экономические перспективы открываются, если связь между журналистами и аудиторией будет успешной. Хотя создатели СМИ во всем мире мучаются над разработкой бизнес-моделей, единого решения не существует. Поэтому мы видим задачу в продвижении региональных управленческих ноу-хау и их объединении с международным опытом, особенно в сетях Юг-Юг.

Ответом DW Akademie на кризис арабских СМИ является хорошее управление СМИ, актуальная журналистика и критическое потребление СМИ. Мы разрабатываем концепции совместно с местными партнерами в регионе - там, где молодежь постоянно смотрит в будущее.