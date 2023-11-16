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DW Akademie в Азии

Азия переживает бум. В области технологий и торговли страны региона быстро догоняют или обгоняют западные промышленно-развитые страны. Хотя многие в регионе пользуются плодами этих изменений, уровень жизни большинства населения все еще остается низким. Часто они испытывают недостаток в необходимых материальных благах и имеют ограниченный доступ к информации. Во многих азиатских странах люди не могут свободно высказывать свое мнение.  

DW Akademie решает эти проблемы с помощью индивидуальных проектов: в Мьянме мы поддерживаем первую в стране общественную радиостанцию, создание национальной школы журналистики и консультируем совет по прессе страны. В Монголии мы поддерживаем совет по прессе и школу журналистики. В Камбодже основное внимание уделяется повышению медиаграмотности молодежи, а в Бангладеш мы содействуем развитию общинных радиостанций и университетских программ по журналистике. В Пакистане DW Akademie участвует в работе травматологических центров для работников СМИ, продвигает инновационную журналистику и поддерживает гражданских репортеров.  

DW Akademie | Dani Leese, Head of Department Africa | NEU | PROVISORISCH

Дани Лезе

Head of Department Asia and Europe

Телефон: +49.228.429-3521
Электронная почта:

dw-akademie@dw.com

Symbolbild #mediadev

#mediadev

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