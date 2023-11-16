Азия переживает бум. В области технологий и торговли страны региона быстро догоняют или обгоняют западные промышленно-развитые страны. Хотя многие в регионе пользуются плодами этих изменений, уровень жизни большинства населения все еще остается низким. Часто они испытывают недостаток в необходимых материальных благах и имеют ограниченный доступ к информации. Во многих азиатских странах люди не могут свободно высказывать свое мнение.

DW Akademie решает эти проблемы с помощью индивидуальных проектов: в Мьянме мы поддерживаем первую в стране общественную радиостанцию, создание национальной школы журналистики и консультируем совет по прессе страны. В Монголии мы поддерживаем совет по прессе и школу журналистики. В Камбодже основное внимание уделяется повышению медиаграмотности молодежи, а в Бангладеш мы содействуем развитию общинных радиостанций и университетских программ по журналистике. В Пакистане DW Akademie участвует в работе травматологических центров для работников СМИ, продвигает инновационную журналистику и поддерживает гражданских репортеров.