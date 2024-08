Venezolanos en América y España exigen la salida de Maduro

Los venezolanos se volcaron este sábado a las calles en América y España para denunciar el fraude que consideran ocurrió en las elecciones del pasado 28 de julio cuando, según el Consejo Nacional Electoral (CNE), bajo control oficialista, Nicolás Maduro ganó al candidato de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia.

Bajo la consigna de "no tenemos miedo", algunas de las concentraciones más numerosas se presentaron en Colombia, donde miles de venezolanos se manifestaron en Bogotá, Medellín y Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela.

En Cúcuta, que tiene el principal paso fronterizo de Colombia con Venezuela, una multitud se reunió en la Avenida Libertadores para sumarse a la protesta internacional.

"En Cúcuta y su área metropolitana hay cerca de 110.000 venezolanos y lamentablemente solo 1.224 personas pudieron votar. Hubo muchas barreras para ejercer el derecho al voto, pero en Venezuela ganó la democracia pese al golpe de Estado que nos dieron, porque nuestro presidente es Edmundo González", expresó el opositor venezolano Eduardo Espinel a los asistentes.

Miles protestaron contra Maduro en Buenos Aires

En Argentina, una multitud de hasta 10.000 personas, según medios locales, se agolpó alrededor del Obelisco, en Buenos Aires, enarbolando banderas venezolanas y portando carteles que decían "Venezuela libre", "basta de dictadura", "justicia y libertad", "nadie dijo que sería fácil" o "prohibido rendirse".

El vicecanciller de Argentina, Leopoldo Sahores, presente en la concentración, les dijo a los venezolanos que "cuentan con el apoyo del Gobierno y, más importante aún, de todo el pueblo argentino”.

Sahores precisó que en Argentina, en donde viven entre 220.000 y 250.000 venezolanos.

También, al grito de "libertad" alrededor de dos centenares de personas acudieron al parque Urracá, situado frente al paseo marítimo de la capital panameña, citados bajo el lema "Ganó Venezuela Triunfamos el 28 de julio y ahora vamos a cobrar", acompañado de una foto de González Urrutia con un acta electoral y de Machado.

"¡Viva Venezuela, viva Panamá!, ¡Libertad, libertad, libertad!", vitoreaban los presentes, que portaban banderas venezolanas y pancartas alusivas a la democracia y con pedidos de ayuda a la comunidad internacional.

A la concentración llegó el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, quien expresó su "empatía y compañerismo a los que luchan por la democracia".

El Gobierno del nuevo presidente de Panamá, José Raúl Mulino, reconoció el viernes como presidente electo a González Urrutia, días después de que exigiera al CNE, como lo hicieron también otras naciones del continente americano, que presente las actas electrónicas de votación para ser cotejadas por mesa y centro de votación.

Manifestaciones similares se llevaron a cabo en Ecuador, México, El Salvador, Honduras, Perú, Costa Rica, Paraguay y Panamá.

Miles de venezolanos se concentraron en la Puerta del Sol de Madrid para protestar contra el presidente de Venezuela Nicolás Maduro y exigir libertad.

España se une al clamor

Una concentración convocada por la oposición venezolana en España reclamó este sábado en Madrid que no cese la presión internacional hasta que Maduro reconozca que el ganador de las elecciones es González Urrutia.

La céntrica Puerta del Sol de la capital de España congregó a una multitud con banderas venezolanas y numerosas pancartas en las que se leía: "No se puede ignorar a tanta gente que pide un cambio", "Nadie dijo que sería fácil", "Libertad para todos los presos políticos", "La lucha no ha terminado", "SOS, intervención ya", "Muchos queremos volver a casa", "No más represión, no más muertes", "Maduro perdió, tenemos las actas", "Edmundo presidente con mayoría aplastante" y "Fraude".

Antonio Ledezma, excalde de Caracas, en declaraciones a EFE, denunció que "mercenarios" enviados desde Nicaragua o Cuba apoyan "la represión" del Gobierno venezolano "contra su pueblo".

Ledezma, exiliado en Madrid, se preguntó si la comunidad internacional "permitirá que un pueblo inocente, pacífico, que aceptó el reto de ir a elecciones, sea masacrado por un dictador como Maduro", a la vez que instó a mandatarios como el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a condenar sin rodeos el "fraude" electoral en Venezuela al igual que hacen otros dirigentes latinoamericanos.

jc (afp, Clarín, El Universo, El Comercio)