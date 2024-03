Un podcast comunitario para acercar las negociaciones climáticas a la Amazonía

La complejidad de las negociaciones climáticas y la falta de comunicadores comunitarios que participen en ellas genera un vacío informativo para la población amazónica.

El podcast "Nós na COP" (Nosotros en la COP) surge para suplir esta carencia. A través de cinco episodios, comunicadores y comunicadoras de la Amazonía brasileña acercan a sus comunidades los debates y decisiones de la COP28, la última Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada en Dubái en diciembre de 2023.

Esta producción es fruto del proyecto "Get Ready for the COP!", una iniciativa conjunta de DW Akademie y la ONG brasileña Saúde e Alegria, que permitió a 10 comunicadores de la Amazonía brasileña participar en la COP28.

Vitoria Mendes, una de las participantes del proyecto y productoras del podcast "Nós na COP", comparte su experiencia en el siguiente texto.

Vitória Mendes trabaja para el medio digital InfoAmazonia y procede de Belém, ciudad situada en la desembocadura del río Amazonas

"Cualquier persona brasileña que haya asistido a la COP28 estará probablemente de acuerdo: de lo que más se hablaba era de la COP30 que se va a celebrar en Belém. Por momentos, la conferencia de Dubai parecía un calentamiento para la de 2025.

¿Qué hacemos aquí?

Pero creo que me estoy adelantando. Veamos el contexto: me llamo Vitória Mendes, soy periodista e investigadora. Participé en el proyecto "Get Ready for the COP!" junto a nueve comunicadores de base de la Amazonía. La alianza entre DW Akademie y la ONG Saúde e Alegria dio muchos frutos: un curso preparatorio en línea, un seminario presencial en Santarém y la producción de un podcast durante la Conferencia de las Partes (COP) en Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos.

Las y los comunicadores de la Amazonía son escasos en las cumbres internacionales sobre el clima, ¡por eso llaman la atención!

Nuestra experiencia en el evento estuvo marcada por la libertad, la colaboración y la experimentación. Llegamos a Dubai con la idea de aprovechar esta megareunión de personas de todo el mundo para hablar a la gente sobre el lugar de la Amazonía ante la crisis climática. Queríamos hablar con nuestra propia gente. Así surgió el podcast "Nós na COP" (Nosotros en la COP).

La idea principal era producir una obra atemporal, anclada en un acontecimiento concreto, por supuesto, pero capaz de informar y generar debate después de la conferencia. Fue muy gratificante y estimulante. Nos dividimos entre el guión, la investigación, las entrevistas y la edición, según nuestros intereses y habilidades. También acordamos que, además de alojarse en plataformas digitales, los episodios se emitieran en emisoras de radio populares.

Muchos aprendizajes en un solo lugar

La producción del podcast permitió al equipo moverse por distintos espacios de la COP, dando una visión de conjunto de muchos eventos que tinene lugar allí. Observamos que las negociaciones son espacios inaccesibles y que es fundamental entablar relaciones con los observadores, que son fuentes de información. Aprendimos, sobre todo, de los errores: perdernos del grupo, entrar en lugares equivocados, no ser capaces de encontrar el edificio adecuado, perder oportunidades de entrevista por equipos perdidos o descargados... ¡todo esto también enseña!

La COP28 representó también una oportunidad de dialogar con representantes políticos y activistas de sus territorios como Raquel Tupinambá, autoridad indígena del pueblo Tupinambá

Escuchamos de todo e interactuamos con personas de movimientos sociales, del mundo académico, de los gobiernos y de muchos otros ámbitos. Por eso nos llevamos la impresión que mencioné al principio: la COP30 será realmente un hito en las negociaciones sobre el clima.

Como comunicadora, volví a Belém, mi ciudad, con la sensación de que tenemos muchos deberes por hacer. El principal es colaborar en la educación climática a varios niveles. Tenemos que dominar el vocabulario técnico de las negociaciones climáticas, entender en qué punto nos encontramos respecto a los compromisos adquiridos por los países en el Acuerdo de París y, sobre todo, fomentar la esperanza colectiva. Sin practicar la esperanza, no podremos hacer frente a la crisis climática con buena salud mental.

Queda claro que en la COP está en juego el futuro del planeta, y tenemos que aprender quién dicta las normas y, sobre todo, cómo ejercer la presión social para que ganen los que están en el lado correcto."

Sin duda, "Get ready for the COP!" unió realidades. Periodistas de la Radio Nacional de Cabo Verde entrevistaron en la COP28 a Luiza Cilente, Project Officer de DW Akademie

El proyecto "Get ready for the COP!" está promovido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania.