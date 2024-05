Tiempos de IA, la legitimidad del periodismo en entredicho

Con el nacimiento y popularización de las redes sociales, cambió el modelo de distribución y consumo de contenidos, no sólo de los medios de comunicación, sino de todas las personas con acceso a Internet. Hoy la rápida adopción de la inteligencia artificial generativa plantea otro cambio definitivo.

Cualquier persona con acceso a Internet puede, a través de herramientas digitales, escribir un complejo texto, diseñar un logotipo para su empresa, crear una fotografía para su perfil en redes sociales o hasta componer una canción. Esta realidad plantea nuevos retos para el periodismo independiente y, sobre todo, para medios digitales locales que ya dependen de los caprichos de las redes sociales para la distribución de su contenido.

Además, la fina línea que separa el contenido de calidad y la desinformación, por ejemplo, generan un reto añadido para quienes ejercen el periodismo y la comunicación.

Para conversar sobre estos posibles desafíos y oportunidades, reunimos en este #DiALogosDWAkademie a Ana Paula Valacco, community manager de JournalismAI, un proyecto de Polis, el think tank sobre periodismo de la London School of Economics and Political Science; Patricia Noboa, periodista y experta en Alfabetización Mediática e Informacional y derechos humanos de DW Akademie; y Belén Roca, encargada de comunicaciones en Derechos Digitales, una organización no gubernamental que trabaja por un Internet más abierto, seguro y respetuoso de los derechos humanos.