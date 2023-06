México: Morena anunciará candidato a las presidenciales en septiembre

El candidato del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para las presidenciales de 2024 en México será anunciado el 6 de septiembre, informó el domingo (11.06.2023) el presidente del Consejo Nacional Alfonso Durazo, tras una sesión extraordinaria en la que estuvieron presentes los aspirantes.

En una abarrotada rueda de prensa con la presencia también de los gobernadores de Morena y de su presidente nacional, Mario Delgado, Durazo dijo que los aspirantes deberán firmar una serie de compromisos a favor de la profundización del proyecto de cuarta transformación iniciado por el presidente Andrés López Obrador en el seno de su partido.

Entre los compromisos que los aspirantes tendrán que refrendar "formalmente y por escrito", se encuentran "no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, privilegiar a los sectores vulnerables de la población, (recordar que) el poder público es para servir no para servirse (...) y actuar siempre con el propósito superior de la regeneración de México", entre otros, leyó Durazo.

Por su parte Delgado detalló que entre el lunes 12 de junio y el viernes 16 de junio los aspirantes deberán firmar los compromisos y presentar sus propuestas de firmas encuestadoras, de las que serán seleccionadas cuatro, que junto a la Comisión de Encuestas del partido realizarán el ejercicio.

Además, precisó que el día que se registren deberán renunciar a su cargo.

El 19 de junio iniciarán los recorridos de campaña cada uno de los cuatro aspirantes del partido, "los cuatro mejor posicionados", dijo Durazo: el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal.

También podrán aspirar a ser candidatos, si así lo deciden las dirigencias de Partido Verde y el Partido del Trabajo, -que hacen parte de la coalición gobernante, que lidera Morena-, una persona por cada una de dichas agrupaciones.

