Para conversar sobre los retos del periodismo en América Latina y el Caribe, reunimos en #DiALogosDWAkademie a tres referentes de los medios en la región: Rodrigo Villarzú, Head of Department Latin America de DW Akademie; Gumersindo Lafuente, uno de los mayores precursores del periodismo digital en español; y Rosental Alves, fundador y director del Knight Center for Journalism in the Americas.

Villarzú abrió el intercambio recalcando la necesidad de un ecosistemá mediático libre y seguro: "La sociedad latinoamericana debe redescubrir el rol fundamental que el periodismo cumple como parte de los sistemas democráticos. El periodismo no es un artículo de lujo, es un pilar fundamental de los sistemas democráticos". Lafuente y Alves coincidieron en que existen oportunidades a pesar de las dificultades. La situación del periodismo en América Latina y el Caribe sigue siendo difícil, pero hay esperanza. Muchos medios pequeños están encontrando su camino y consiguiendo crecer con modelos de negocio alternativos como las membresías, apuntaron.

Lafuente añadió una sugerencia para quienes quieren emprender a través de nuevos contenidos: "Es preferible nacer pequeño, porque rápidamente ese medio sabrá, por cómo crece, si va a ser sostenible o no". La experiencia de eldiario.es, en la que Lafuente desempeñó un rol clave, fue un caso de éxito: nació en una época en la que había necesidad de un medio nuevo, de la mano de un periodista con gran renombre y con una gran comunidad de apoyo que le permitió ser un medio independiente.

Sin embargo, respecto a la creación de nuevos medios, Alves destacó que mayor número de medios no siempre significa mejor calidad de la información. "Hemos pasado de los medios masivos a la masa de medios. Hemos visto el lado malo de eso, porque hoy sufrimos una fragmentación". Para evitar dicha lejanía entre profesionales y fomentar la cohesión, Lafuente apostó por el trabajo colaborativo. "Otro modelo puede ser trabajar de forma cooperativa, periodistas en diferentes lugares, sin necesidad de una única plataforma, y compartiendo una forma de trabajo en equipo más potente".

En el turno de conclusiones, Villarzú destacó asimismo que "el esfuerzo por realizar un periodismo relevante para las comunidades debe estar sostenido por una sociedad que se haga responsable del mismo, es un trabajo de los medios, pero también de otros sectores como los gobiernos o el sector privado". Alves, por su parte, reafirmó su optimismo: "Confío en que los pequeños medios que están proliferando irán encontrando nuevas formas de sobrevivir y prosperar".

Por último, Lafuente cerró la conversación ofreciendo una recomendación para las y los profesionales de los medios: "El periodismo no puede dejar de aprovechar todos los espacios de innovación, por ejemplo las redes sociales, y los periodistas debemos estar siempre con los ojos bien abiertos y ser capaces de adaptarnos a los cambios del ecosistema mediático".