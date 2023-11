De la Amazonia a Dubái: el periodismo comunitario acude a la cumbre del clima

A bordo de una pequeña embarcación que desafía las aguas del caudaloso río Tapajós, afluente del río Amazonas en Brasil, un grupo de diez personas de distintas partes de la Amazonia brasileña navega hacia la ciudad de Santarém. Son las y los participantes seleccionados para la fase final del proyecto "Get ready for the COP!" (¡Prepárate para la COP!): viajar a Dubái para cubrir la COP28, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Este proyecto de DW Akademie y Projeto Saúde e Alegria tiene como objetivo dotar a periodistas y comunicadores locales de herramientas para ejercer el periodismo climático. Antes de este primer encuentro presencial, cerca de 30 reporteros de la Amazonia brasileña realizaron un curso virtual sobre los impactos del cambio climático en la región, los acuerdos internacionales en materia climática y los fundamentos del periodismo climático. Así, su periodismo podrá informar sobre la gravedad de la situación y, al mismo tiempo, proporcionar a la ciudadanía herramientas para la acción climática.

En Santarém, un grupo seleccionado de 10 participantes tiene la oportunidad de conocer la realidad local de los efectos del cambio climático en la Amazonia brasileña. Fortalecidos con los conocimientos que obtendrán de las conversaciones con científicos, periodistas locales y miembros de comunidades tradicionales, así como con activistas medioambientales como la renombrada Tica Minami, responsable de la campaña amazónica de Greenpeace Brasil, emprenderán su viaje a Dubái.

El grupo de periodistas, comunicadores y editores se preparan para su viaje hacia Dubái

La Amazonia, epicentro de los efectos del cambio climático

El lugar de reunión del grupo es la sede de Saúde e Alegria en Santarém, una ciudad de 400.000 habitantes situada en la desembocadura del río Tapajós en el río Amazonas. Habitualmente, este lugar es un auténtico mar de ríos: sólo el Tapajós alcanza una anchura de unos diez kilómetros. Pero la extrema sequía de la zona dificulta que la barca de las y los periodistas cruce el río hasta un centro de experimentación agroforestal situado en la otra orilla.

El barquero está preocupado: "¡Nunca en 15 años había visto el río tan bajo!", dice mientras avanza esquivando rocas y bancos de arena. Cuando la barca encalla, aún quedan más de cien metros para llegar a la orilla. El grupo de periodistas tiene que vadear hasta la playa con su equipaje, corriendo el riesgo de que les muerdan las rayas venenosas que se esconden en la arena.

Los principales responsables de la crisis climática son los países industrializados, pero regiones como la Amazonia son las que más sufren sus impactos

Este episodio ejemplifica las múltiples formas en que el cambio climático afecta a la vida en la región amazónica. En Manaos, la capital del estado de Amazonas, se ha registrado este año el nivel de agua más bajo de la historia. La sequía se alterna con periodos de lluvias torrenciales y graves inundaciones: extremos climáticos que ya forman parte de la vida cotidiana de las comunidades ribereñas. "Get Ready for the COP!" se centra en las y los periodistas de estas comunidades.

COP28: de lo global a lo local

Uno de los participantes seleccionados para viajar a la COP28 es Ray Baniwa. Este comunicador indígena del pueblo Baniwa, en la frontera de Brasil con Venezuela y Colombia, investiga los impactos del cambio climático en las comunidades indígenas del Río Negro, unos 1.600 kilómetros río arriba desde Santarém. "Mi objetivo es aprender a combinar los datos que manejan los investigadores indígenas de la zona con información geosatelital", apunta.

Cinco editores de medios de comunicación brasileños apoyan al grupo con sus áreas de especialización, desde el periodismo de datos a la producción audiovisual y el podcast. Para Baniwa, por ejemplo, es de particular interés la experiencia de Gustavo Faleiros, pionero del periodismo ambiental en la región y fundador del medio independiente InfoAmazonia. Faleiros cuenta con amplia trayectoria en el uso de imágenes satelitales para documentar temas ambientales y en la cobertura de negociaciones internacionales.

El periodismo comunitario se prepara para la Cumbre del Clima Periodismo climático: de la gravedad a las herramientas para actuar El periodismo encargado de informar a la ciudadanía sobre la situación actual de crisis climática tiene la responsabilidad de transmitir las causas del aumento global de temperatura y sus consecuencias en los distintos puntos del planeta, especialmente en zonas vulnerables como la Amazonia. Pero también tiene el papel de mostrar casos reales de acción para reducir la gravedad de los impactos.

El periodismo comunitario se prepara para la Cumbre del Clima Aprender a comunicar desde la Amazonia DW Akademie y la ONG brasileña Saúde e Alegria lanzan el proyecto "Get Ready for the COP!" con el fin de preparar a periodistas y comunicadores brasileños para cubrir la crisis climática, tanto a nivel local, desde la Amazonia, como global, desde las negociaciones sobre el clima. Este proyecto ofrece un curso virtual y otro presencial y concluye en la cumbre del clima COP28 en Dubái.

El periodismo comunitario se prepara para la Cumbre del Clima Conocer la realidad para poder transmitirla En la formación participaron profesionales de los medios y las ciencias que ofrecieron herramientas para conocer y transmitir la realidad climática y ambiental de la Amazonia y las medidas disponibles para reducir los impactos. Lucas Vaz Peres, profesor de meteorología de la Universidade Federal do Oeste do Pará de Santarém, hizo una introducción a la complejidad del clima en la Amazonia.

El periodismo comunitario se prepara para la Cumbre del Clima La Amazonia al límite por la escasez de agua Santarém es una ciudad situada en la confluencia de los grandes ríos Amazonas y Tapajós, de los que dependen cientos de miles de personas para transportar productos básicos como alimentos y medicinas. Sin embargo, la Amazonia brasileña atraviesa una sequía histórica que está llevando a sus habitantes al límite. En 2023, los niveles de agua del río Tapajós fueron los más bajos jamás registrados.

El periodismo comunitario se prepara para la Cumbre del Clima Producción mundial, impacto local Brasil es el mayor productor y exportador de soja del mundo, pero la expansión de las plantaciones de soja supone la segunda causa directa de deforestación en el país, empeorando la crisis climática y ambiental. La foto muestra la terminal de carga en el puerto fluvial de Santarém, desde donde se exporta el cereal. La soja se exporta principalmente para producir pienso para animales.

El periodismo comunitario se prepara para la Cumbre del Clima Una destructiva combinación de factores Desde las alturas se observan cientos de incendios forestales a orillas del río Amazonas. En octubre de 2023 se registraron los mayores incendios de la región en 15 años, según Infoamazonia. Estos incendios se propagan con mayor facilidad por el aumento de la temperatura y la sequía, pero a menudo son provocados de forma intencionada para abrir espacio al ganado o a las plantaciones de soja.

El periodismo comunitario se prepara para la Cumbre del Clima Transformar la producción para salvaguardar la Amazonia El Centro de Experimentación Agroforestal, gestionado por Saúde e Alegria, explora alternativas económicas menos perjudiciales para la región. Por ejemplo, buscan la viabilidad de la producción a pequeña escala de cultivos autóctonos. Este agricultor lava el fruto de la palmera milpesillo para hacer jugo, una iniciativa agroforestal que aprovecha la biodiversidad amazónica sin sobreexplotarla.

El periodismo comunitario se prepara para la Cumbre del Clima Aprender a usar los datos y a narrar historias El periodista ambiental Gustavo Faleiros, fundador del portal InfoAmazonia, forma parte del grupo de profesionales de medios de comunicación que han apoyado a las y los participantes de Get Ready for the COP! en su camino hacia la COP28. Le acompaña la periodista Tayna Silva, que investiga las estrategias ancestrales que utilizan las comunidades amazónicas para hacer frente a la crisis climática.

El periodismo comunitario se prepara para la Cumbre del Clima Prepararse para un objetivo: la cobertura de la COP28 Luiza Cilente, Project Officer de DW Akademie en Brasil, conversa con estudiantes como Ray Baniwa, comunicador indígena del pueblo baniwa. Durante el curso en Santarém, Cilente acompañó la formación del grupo de comunicadoras y comunicadores amazónicos y se aseguró de sentar las bases necesarias para su participación en la cumbre del clima COP28, parada final del proyecto "Get Ready for COP!".



Tras este encuentro preparatorio, comienza el viaje hacia la COP28 en Dubái. Desde allí, el equipo asume el reto de traducir la complejidad de una conferencia de estas características a un lenguaje comprensible para sus comunidades, gracias a las lecciones aprendidas en "Get Ready for the COP!".

Y, tanto para los periodistas como las comunidades, esto no es más que el principio: Brasil acogerá la Cumbre del Clima en 2025. Diez años después del Acuerdo de París, Belém, una metrópolis en la desembocadura del río Amazonas, se convertirá en la capital de las negociaciones sobre el clima. Una oportunidad ineludible para ampliar el alcance de la diversidad de voces de la Amazonia.

El proyecto "Get ready for the COP!" está financiado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania.