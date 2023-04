Wie funktioniert das Spiel?

"Strong News” enthält Fragestellungen in verschiedenen Themengebieten (Politik, Wirtschaft, Soziales, etc.). Als Besitzer einer Nachrichtenplattform müssen die Spielerinnen und Spieler Medieninhalte analysieren, verifizieren und ihren Wahrheitsgehalt prüfen. Am Ende entscheiden sie: Gibst Du das Go, um die Nachricht zu veröffentlichen?