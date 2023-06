Atif Tauqeer, Pakistan, Trainer der DW Akademie im Projekt EcoFrontlines

„Umweltschutz braucht eine kollektive Antwort, die nur erreicht werden kann, wenn lokale Journalistinnen und Journalisten aus der ganzen Welt in die Lage versetzt werden, lokale Geschichten in die Welt zu tragen.“ EcoFrontlines ist eine Workshopreihe mit Videowettbewerb zur Umweltberichterstattung im indo-pazifischen Raum in Kooperation mit der DW.