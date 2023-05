Nahost/Nordafrika

Der Pop Up Think Tank Tunis – Gemeinsam Lösungen für Umweltprobleme finden

Lebensmittelsicherheit, Wasserknappheit und Recycling – diese und viele andere Themen standen im Zentrum des neuen DW Akademie Projektes “Pop Up Think Tank”, das zu Beginn des Jahres in Tunesien stattfand.

Pop Up Think Tank Tunis Mehr als 122 Journalistinnen und Journalistinnen, Expertinnen und Experten, Entrepreneurinnen und Entrepreneure und Jugendliche kamen zusammen, um über Tunesiens Umweltprobleme zu sprechen und gemeinsam Lösungsansätze zu finden. Die Teilnehmerin Emna Jebeli erhielt ein Produktionsstipendium.

Wie alles begann... Am 9. Februar öffnet der Pop Up Think Tank mit der offiziellen Eröffnungszeremonie.

Warum brauchen wir Umweltjournalismus? Bei der Eröffungszeremonie diskutieren die Expertinnen und Experten Hamdi Hached, Hanene Zbiss, Nidhal Attia (von links nach rechts) über die Bedeutung des Wissenschaftjournalismus und die wichtige Rolle von tunesischen Umweltjournalistinnnen und -journalisten, hier mit der Moderatorin Cyrine Ben Saad, DW Akademie (ganz links).

Fun Fact Die Pop Up-Möbel sind nachhaltig und wurden von dem tunesischen Start-up The Lims produziert.

Human Centered Design Der Coworking-Space (und das entsprechende Projektdesign) wurde nach den Wünschen und Ideen der Teilnehmenden gestaltet. Ein zweitägiges Idea-Lab fand im September 2022 in Tunis statt.

Ideen und Inspiration Beim "Super Panel Day" im Februar tauschen sich Teilnehmende und Expertinnen und Experten aus. Während der Think Tank-Filmabende werden verschiedene Umweltdokumentationen gezeigt und es gibt eine Einführung in filmisches Storytelling.

And that’s a wrap… Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor dem Coworking-Space nach einem Training zu Wissenschafts-und Gesundheitsjournalismus.