Bürgerjournalistinnen und -journalisten aus der Amazonasregion bereiten sich für die UN-Klimakonferenz vor

Die Komplexität des Klimawandels zum Ausdruck bringen

An dem Training nahmen Fachleute aus den Medien und der Wissenschaft teil, die sich über die klimatischen und ökologischen Gegebenheiten des Amazonasgebiets und die möglichen Maßnahmen zur Verringerung der Auswirkungen austauschten. Lucas Vaz Peres, Professor für Meteorologie an der Universidade Federal do Oeste do Pará in Santarém, gab eine Einführung in die Komplexität des Klimas in Amazonien.