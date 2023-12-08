СМИ как двигатель развития

Мандат DW Akademie по содействию развитию СМИ важен как никогда, но задачи становятся все более сложными. В наши дни информация может достичь любого уголка мира, поэтому развитие СМИ занимает центральное место в политике развития. DW Akademie отвечает на эти вызовы с помощью инновационного и междисциплинарного подхода. Например, мы работаем над политическими рамками в консультации с государственными органами и НПО, консультируем журналистов и СМИ по вопросам разработки новых бизнес-моделей для обеспечения их финансовой независимости.

Мы также помогаем советами прессe, профессиональным ассоциациям и организациям СМИ четко представлять и защищать свои интересы при общении с лицами, принимающими политические решения. Сегодня DW Akademie работает в 50 странах по всему миру, реализуя устойчивые программы и четко сформулированные цели. Наша цель - помочь развитию свободных, разнообразных и независимых медиа-ландшафтов. Для достижения этой цели мы опираемся на прочные партнерские отношения с различными заинтересованными сторонами. И мы прекрасно понимаем, что для того, чтобы наша работа приносила измеримые - и устойчивые - результаты, необходимы долгосрочные инвестиции.