Развитие СМИ в регионах: конфликтов, странах переходного периода и закрытых обществах

В этой брошюре рассматривается роль независимых профессиональных СМИ и журналистов в обстоятельствах, когда люди вынуждены полагаться на надежную и достоверную информацию о конфликтующих группах, насилии или спасательных операциях для того, чтобы выжить. Здесь также излагаются подходы к решению масштабных задач на локальном и региональном уровне, проверенные на практике профессиональным международным сообществом в сфере развития СМИ.

Эти усилия, стимулирующие качественную журналистику как общественное благо, могут способствовать реализации и других прав человека. Медийный ландшафт, отличающийся профессионализмом и плюрализмом, не только обеспечивает необходимую информацию для выживания, но и повышает шансы для диалога, а также способствует процессам примирения и политических преобразований. Существует аргумент, что совместные проекты в сфере развития СМИ нужнее всего в зонах конфликтов и странах с авторитарными режимами. Однако такие инициативы сталкиваются и с наибольшими препятствиями на пути к достижению своей целевой публики, необходимой степени эффективности, а также к обеспечению безопасности всех участников.