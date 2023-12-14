Проект "Инновации для диалога" посвящен продолжающейся цифровой трансформации общественного диалога и связанный с ней возможностями и рисками.

Технологии предлагают безграничные возможности для обмена информацией и участия в общественных дискуссиях, но в равной степени сталкиваются с такими проблемами, как неравный доступ, языковые барьеры, алгоритмические предубеждения и государственное регулирование. "Инновации для диалога" способствует развитию инноваций для улучшения общественного диалога в цифровой сфере, без барьеров и защищенности от ограничений и манипуляций.